ЗСУ можуть завдавати ударів американськими HIMARS по окупованому Криму, — ГУР

За словами Вадима Скібіцького, російські війська використовують окупований півострів як один із ключових вузлів для перекидання своїх сил і засобів далі в південні регіони.

Представник Головного управління Розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що українська армія може завдати удару по окупованому Криму для забезпечення безпеки України. Про це він повідомив в ефірі всеукраїнського інформаційного телемарафону.

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За словами Скібіцького, російські війська використовують український Крим як один із ключових вузлів для перекидання своїх сил та засобів. Звідти вони йдуть на південь України. Також на острові зосереджено склади та матеріали для постачання окупаційних військ.

До того ж країна-агресор використовує Чорноморський флот для завдання ракетних ударів по українській території.

"Насамперед, це системи "Калібр", фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають на команди, а потім проводять пуски, незважаючи на час доби. Тому це теж одна з цілей, які необхідно вразити, щоб забезпечити безпеку громадян, наших об'єктів і взагалі України", — пояснив Скібіцький.

Зазначимо, що наявним озброєнням ЗСУ не можуть завдати удару по Криму. Найбільш далекобійна зброя у ЗСУ — це ракетний комплекс "Точка-У" з дальністю стрільби 120 км і HIMARS із ракетами GMLRS — 84 км.

[ + – ] Радіус ураження РСЗВ HIMARS [ + – ] Радіус ураження "Точки-У"

Нагадаємо , Україна веде переговори зі США щодо постачання ракет ATACMS з дальністю ураження до 300 км. Вони зможуть дістати до Криму та Кримського мосту.

Раніше генерал-майор Марченко заявив, що звільнення Криму є неминучим.