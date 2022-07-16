ВСУ могут наносить удары американскими HIMARS по оккупированному Крыму, — ГУР

По словам Вадима Скибицкого, российские войска используют оккупированный полуостров как один из ключевых узлов для переброски своих сил и средств дальше в южные регионы.

Представитель Главного управления Разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что украинская армия может нанести удар по оккупированному Крыму для обеспечения безопасности Украины. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского информационного телемарафона.

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По словам Скибицкого, российские войска используют украинский Крым как один из ключевых узлов для переброски своих сил и средств. Оттуда они идут на юг Украины. Также на острове сосредоточены склады и материалы для снабжения оккупационных войск.

Вдобавок страна-агрессор использует Черноморский флот для нанесения ракетных ударов по украинской территории.

"Прежде всего, это системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток. Потому, это тоже одна из целей, которые необходимо поразить, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины", — пояснил Скибицкий.

Отметим, что имеющимся вооружением ВСУ не могут нанести удар по Крыму. Самое дальнобойное оружие в ВСУ — это ракетный комплекс "Точка-У" с дальностью стрельбы 120 км и HIMARS с ракетами GMLRS — 84 км.

[ + – ] Радиус поражения РСЗО HIMARS [ + – ] Радиус поражения "Точки-У"

Напомним, Украина ведет переговоры с США о поставка ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км. Они смогут достать до Крыма и Крымского моста.

Ранее генерал-майор Марченко заявил, что освобождение Крыма является неизбежным.