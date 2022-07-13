Могут достать до крымского моста: Украина договаривается о поставках ракет дальностью 300 км

У ВСУ уже есть ракеты дальностью до 84 км. Но, по словам представителя Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, есть все шансы получить еще более дальнобойные ракеты.

Власти Украины проводят переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для реактивных систем HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Об этом представитель Парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский заявил в эфире телемарафона.

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"На всех уровнях наше государство ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления ракет большей дальности для РСЗО HIMARS, — отметил представителя Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. — Сейчас у нас есть до 84 км, а в целом эти ракеты разной модификации способны поражать объекты противника на еще большем расстоянии. Поэтому, думаю, что есть все шансы пробить это и получить дальнобойные ракеты".

Власти США неоднократно заявляли о том, что не планируют передавать Украине ракеты большой дальности для мобильных РСЗО HIMARS, которыми можно было бы поражать цели в глубине России.

Напомним, что США могут поставлять в Украину высокоточные ракетные системы ATACMS. По словам представителя МО США, ВСУ передадут системы, аналогичные HIMARS для ударов по узлам снабжения российской армии.

ВСУ достаточно эффективно применяют западные РСЗО, что признают и в США. Ракеты HIMARS ликвидировали очередного российского генерала. После попадания по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ. Подтверждена также ликвидация других офицеров российской армии.

Ранее Фокус разбирался в том, как будут поставлять западное оружие Украине в дальнейшем. По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Джона Кирби, Владимиру Зеленскому удалось заручиться достаточной международной поддержкой.