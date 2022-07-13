Можуть дістати до кримського мосту: Україна домовляється про постачання ракет дальністю 300 км.

ЗСУ вже має ракети дальністю до 84 км. Але, за словами представника Парламентського комітету з питань нацбезпеки Федора Веніславського, є всі шанси отримати ще далекобійніші ракети.

Влада України проводить переговори зі США про постачання далекобійних ракет для реактивних систем HIMARS, які можуть уражати цілі на відстані до 300 км. Про це представник Парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський заявив у ефірі телемарафону.

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"На всіх рівнях наша держава веде переговори з представниками США щодо необхідності надання ракет більшої дальності для РСЗВ HIMARS, — зазначив представник Парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони. — Зараз у нас є до 84 км, а загалом ці ракети різної модифікації здатні уражати об'єкти противника на ще більшій відстані, тому, думаю, що є всі шанси пробити це і отримати далекобійні ракети.

Влада США неодноразово заявляла про те, що не планує передавати Україні ракети великої дальності для мобільних РСЗВ HIMARS, якими можна було б уражати цілі в глибині Росії.

Нагадаємо, що США можуть постачати в Україну високоточні ракетні системи ATACMS. За словами представника МО США, ЗСУ передадуть системи, аналогічні HIMARS для ударів по вузлах постачання російської армії.

ЗСУ досить ефективно застосовують західні РСЗВ, що визнають і США. Ракети HIMARS ліквідували чергового російського генерала. Після влучення по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ. Підтверджено також ліквідацію інших офіцерів російської армії.

Раніше Фокус розбирався у тому, як постачатимуть західну зброю Україні надалі. За словами речника Держдепартаменту США Джона Кірбі, Володимиру Зеленському вдалося заручитися достатньою міжнародною підтримкою.