Это неизбежно: генерал Марченко об освобождении Крыма и уничтожении Крымского моста (видео)

По словам генерал-майора, Украине ничего не остается кроме как освобождать все свои территории, иначе война лишь оттянется на несколько лет.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью для "Апострофа" заявил, что украинская армия обязательно освободит все захваченные территории, включая Крым.

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По словам Марченко, на данный момент тяжело планировать или сказать, в каком направлении будет идти операция по освобождению Крыма вместе с Херсонщиной и Запорожской областью, однако такая операция неизбежна.

"Нам ничего не остается как освобождать свои территории. Нельзя оставлять врагу ни капли нашей земли, иначе это будет просто оттягивание войны еще на несколько лет", — заявил Марченко.

Он также посоветовал тем людям, которых могут попытаться мобилизовать в Крыму, не выполнять преступных приказов. Также по мнению офицера, сам факт проведения мобилизации на полуострове — хороший знак. Это означает, что оккупантов заканчиваются штатные подразделения и профессионалы.

"Этим людям я хочу предложить — поднимайте белые флаги, поворачивайте свои стволы в сторону Российской Федерации и идите к нам. Становитесь с нами в один строй и бейте врага. Тогда мы гарантируем, что с вами ничего не случится. В ином случае мы будем вынуждены уничтожать вас и освобождать свою землю", — подчеркнул генерал-майор.

Также Дмитрий Марченко отмечает, что Крымский мост станет не единственной целью для украинской армии. Будет целый комплекс целей для уничтожения, в том числе и боевые корабли РФ.

Напомним, экс-командующий НАТО призвал ударить по Крымскому мосту так как РФ атаковала Украину со всех сторон, убив тысячи людей. Поэтому в РФ уже начали подготовку к удару по Крымскому мосту, размещая пирамидальные отражатели для обмана радиолокаторов ракет.