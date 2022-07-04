Российские оккупанты готовятся к удару по Крымскому мосту (видео)

В ста метрах от моста российские военные расположили пирамидальные отражатели, которые предназначены для обмана радиолокационных устройств самонаведения ракет и перенаправления на ложные цели.

Вооруженные силы РФ усиливают противоракетную оборону Керченского моста. В сети появились видео, снятое проезжающими по мосту водителями, на котором можно заметить специальные конструкции, в виде пирамидальных отражателей в районе острова Тузла. О предназначении таких конструкций 2 июля написал российский Telergam "Военное обозрение".

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Отмечается, что на расстоянии от 50 до 100 метров от Крымского моста в области арок расположены уголковые отражатели.

В то же время журналисты сообщают, что отражатели предназначены для обмана главных радиолокационных устройств самонаведения ракет с целью отвода удара от истинной цели. В качестве ложной цели могут использоваться баржи.

Ранее возле моста было замечено большое задымление в районе Крымского моста со стороны Керчи. Как сообщили оккупационные власти Крыма, на мосту проходили учения силовых ведомств РФ, целью которых было обеспечение безопасности и пресечение угроз стратегически важного объекта. Как выяснилось, возле моста были установлены дымовые машины, которые и были источником задымления.

Напомним, украинские разведчики заполучили детальную техническую документацию Крымского моста. В Минобороны сообщили, что документ имеет докладную информацию о рельефах местности, на которых построен мост, дорожнее покрытие, опоры моста, противооползневые конструкции и другие важные сведения.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту в нужный момент и в правильное время. Однако для этого украинским военным потребуется необходимое оружие.