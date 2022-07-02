"В этой войне нет никаких ограничений": Арестович об ударе ВСУ по Крымскому мосту
По словам советника главы ОП, сантиментов к мосту никто не испытывает, поэтому если нужно будет, то ВСУ нанесут удар в нужный момент.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фегин Live" рассказал, когда Вооруженные силы нанесут удар по Крымскому мосту.
По словам Арестовича, сантиментов никто не испытывает, поэтому если нужно будет, то ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту. Для этого будет подобрано правильный момент и правильное время. Однако сейчас украинская армия не может туда достать из-за нужного оружия, однако придет время и сможет
"Но придет момент и.. Дальше посмотрим. В этой войне давно уже нет никаких ограничений. Вопрос технической возможности", — заявил Арестович.
Ведущий заявил, что такие учения могут говорить о том, что ВС РФ действительно готовится к такому развитию событий. Советник главы ОП также отметил, что учения, которые проходили 1 июля на Крымском мосту испугали россиян так как во время отработки создания дымовой завесы рядом с мостом произошло ДТП. Поэтому люди действительно подумали, что с ним что-то могло случиться.
Напомним, вчера Крымский мост окутали клубы дыма, однако оккупанты заявили, что это отработка учений Минобороны, МЧС и Росгвардии.
Ранее украинские разведчики раздобыли полную техническую документацию Крымского моста на 242 страницы. В документе есть информация о рельефе, дорожном покрытии и опорах сооружения.