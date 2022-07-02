"В этой войне нет никаких ограничений": Арестович об ударе ВСУ по Крымскому мосту

По словам советника главы ОП, сантиментов к мосту никто не испытывает, поэтому если нужно будет, то ВСУ нанесут удар в нужный момент.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фегин Live" рассказал, когда Вооруженные силы нанесут удар по Крымскому мосту.

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По словам Арестовича, сантиментов никто не испытывает, поэтому если нужно будет, то ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту. Для этого будет подобрано правильный момент и правильное время. Однако сейчас украинская армия не может туда достать из-за нужного оружия, однако придет время и сможет

"Но придет момент и.. Дальше посмотрим. В этой войне давно уже нет никаких ограничений. Вопрос технической возможности", — заявил Арестович.

Ведущий заявил, что такие учения могут говорить о том, что ВС РФ действительно готовится к такому развитию событий. Советник главы ОП также отметил, что учения, которые проходили 1 июля на Крымском мосту испугали россиян так как во время отработки создания дымовой завесы рядом с мостом произошло ДТП. Поэтому люди действительно подумали, что с ним что-то могло случиться.

Напомним, вчера Крымский мост окутали клубы дыма, однако оккупанты заявили, что это отработка учений Минобороны, МЧС и Росгвардии.

Ранее украинские разведчики раздобыли полную техническую документацию Крымского моста на 242 страницы. В документе есть информация о рельефе, дорожном покрытии и опорах сооружения.