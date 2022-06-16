Украинская разведка раздобыла детальную техническую документацию "Крымского моста"

Разведчики рассказали, что в документе имеется информация о рельефе, на котором построен мост, дорожном покрытии и опорах сооружения. Всего он насчитывает 242 страницы.

Украинским разведчикам удалось получить детальную техническую документацию "Крымского моста", который соединяет оккупированный Крымский полуостров с Россией через Керченский пролив. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В ведомстве рассказали, что документ имеет докладную информацию о рельефах местности, на которых построен мост, дорожнее покрытие, опоры моста, противооползневые конструкции, заезды и съезды, а также всю инфраструктуру комплекса.

Обнародованная ГУР документация имеет 242 страницы, с ней можно ознакомится по ссылке.

"В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта", — сказано в сообщении разведки.

Напомним, 15 июня в ВСУ подтвердили, что намерены уничтожить "Крымский мост". По словам генерала Дмитрия Марченко, эта цель является приоритетной для Украины, однако удар по мосту нанесут сразу после получения необходимого оружия.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "угрозы украинских политиков в адрес Крымского моста нам известны". Он заявил, что в России приняли их во внимание, а "безопасность" Крыма будет превентивно гарантирована российскими военными.

"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. По сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным", — сказал он.

Ранее, 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина уничтожит мост в Крым, как только это будет возможно. Сейчас же Россия использует его для переброски своей армии для войны против нашей страны.