Цель номер один: в ВСУ подтвердили намерение уничтожить Керченский мост

По словам генерала Дмитрия Марченко, Украина нанесет удар по мосту сразу же после получения необходимого оружия.

Керченский мост для украинских военных является приоритетной целью, заявил проекту "Крым.Реалии" генерал-майор Дмитрий Марченко. ВСУ нанесут удар по этому объекту сразу же как получат соответствующее задаче оружие.

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[ + – ] Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко

"Это будет цель номер один для поражения, — подчеркнул Марченко. — Это мы как основную "кишку" подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта "кишка", начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, они быстро получат украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое".

По словам генерала, намерение украинских сил нанести удар по мосту — не секрет ни для российских военных, ни для жителей Крыма.

Что ранее говорили о возможности уничтожения Керченского моста

Украинские официальные лица действительно не скрывают намерений уничтожить мост. К примеру, еще в апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Вооруженные силы Украины обязательно ударят по мосту, который россияне используют для обеспечения своей армии, как только появится такая возможность. По его словам, если бы Украина располагала соответствующими видами вооружений, это бы уже сделали.

Заявление Данилова прокомментировал отставной полковник ФСБ России и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков. Он уверен, что ВСУ нанесут удар по мосту, когда это будет "возможным, достижимым и выгодным", выбрав наиболее подходящее для украинской армии время. Гиркин уверен, что ВСУ по силам эта задача, так как ранее они продемонстрировали на что способны, потопив флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва".

Мост через Керченский пролив построили в 2018 году, с 2019 года по нему стали ездить поезда. Он сыграл важную роль в подготовке российского вторжения на юге Украины, его продолжают активно использовать и сейчас, перебрасывая из России в Крым военную технику и солдат, чтобы затем направить их на фронт.