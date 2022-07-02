"У цій війні немає жодних обмежень": Арестович про удар ЗСУ по Кримському мосту
За словами радника голови ОП, сантиментів до мосту ніхто не відчуває, тому якщо потрібно буде, то ЗСУ завдадуть удару в потрібний момент.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фегін Live" розповів, коли Збройні сили завдадуть удару по Кримському мосту.
За словами Арестовича, сантиментів ніхто не відчуває, тому якщо потрібно буде, то ЗСУ завдадуть удару по Кримському мосту. Для цього буде підібрано правильний момент і правильний час. Однак зараз українська армія не може туди дістати через потрібну зброю, проте настане час і зможе
"Але настане момент і.. Далі подивимося. У цій війні давно вже немає жодних обмежень. Питання технічної можливості", — заявив Арестович.
Ведучий заявив, що такі навчання можуть говорити про те, що ЗС РФ справді готуються до такого розвитку подій. Радник голови ОП також зазначив, що навчання, які проходили 1 липня на Кримському мосту, налякали росіян, оскільки під час відпрацювання створення димової завіси поряд із мостом сталася ДТП. Тому люди справді подумали, що з ним щось могло статися.
Нагадаємо, вчора Кримський міст огорнули клуби диму, проте окупанти заявили, що це відпрацювання навчань Міноборони, МНС і Росгвардії.
Раніше українські розвідники здобули повну технічну документацію Кримського мосту на 242 сторінки. У документі є інформація про рельєф, дорожнє покриття та опори споруди.