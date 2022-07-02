"У цій війні немає жодних обмежень": Арестович про удар ЗСУ по Кримському мосту

За словами радника голови ОП, сантиментів до мосту ніхто не відчуває, тому якщо потрібно буде, то ЗСУ завдадуть удару в потрібний момент.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фегін Live" розповів, коли Збройні сили завдадуть удару по Кримському мосту.

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За словами Арестовича, сантиментів ніхто не відчуває, тому якщо потрібно буде, то ЗСУ завдадуть удару по Кримському мосту. Для цього буде підібрано правильний момент і правильний час. Однак зараз українська армія не може туди дістати через потрібну зброю, проте настане час і зможе

"Але настане момент і.. Далі подивимося. У цій війні давно вже немає жодних обмежень. Питання технічної можливості", — заявив Арестович.

Ведучий заявив, що такі навчання можуть говорити про те, що ЗС РФ справді готуються до такого розвитку подій. Радник голови ОП також зазначив, що навчання, які проходили 1 липня на Кримському мосту, налякали росіян, оскільки під час відпрацювання створення димової завіси поряд із мостом сталася ДТП. Тому люди справді подумали, що з ним щось могло статися.

Нагадаємо, вчора Кримський міст огорнули клуби диму, проте окупанти заявили, що це відпрацювання навчань Міноборони, МНС і Росгвардії.

Раніше українські розвідники здобули повну технічну документацію Кримського мосту на 242 сторінки. У документі є інформація про рельєф, дорожнє покриття та опори споруди.