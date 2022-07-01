Кримський міст огорнули клуби диму: озвучено причину (відео)

В окупаційній адміністрації кримчан закликали не панікувати, пояснивши те, що відбувається, навчаннями. Вони не обійшлися без постраждалих: на мосту сталася ДТП, внаслідок чого одна жінка отримала поранення.

Жителі Керчі розміщують у соцмережах фото та відео клубів диму, що затягли Кримський міст із боку Керчі. У місцевих телеграм-каналах з посиланням на джерело в окупаційному уряді Криму повідомляють, що на мосту проходять навчання Міноборони, МНС та Росгвардії "із забезпечення безпеки мосту та припинення загроз". Чиновник також додав, що причин для занепокоєння немає, оскільки Кримський міст "завжди абсолютно захищений".

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На одному з опублікованих відео можна побачити, що дим пускають спеціальні машини.

Пізніше голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що задимлення в районі Кримського мосту сталося через навчання в його районі навчання силовими органами. Він також запевнив, що "жодної небезпеки ні для мосту, ні для людей, ні для Криму немає".

Можливо, ці навчання стали причиною ДТП, яка сталася сьогодні о 13:40 на мосту. Місцеві ЗМІ пишуть, що фура врізалася в легковий автомобіль, що рухався у попутному напрямку. Жінка, яка знаходилася в легковому автомобілі, непритомна. Через ДТП рух мостом утруднений, затор розтягнувся вже на 8 км.

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Як повідомлялося, українським розвідникам вдалося отримати детальну технічну документацію Кримського мосту, який з'єднує окупований Кримський півострів із Росією через Керченську протоку. У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що важко серйозно ставитись до заяв росіян про повну безпеку для мосту, якщо вони не здатні навіть зберегти в таємниці технічну документацію стратегічного об'єкта.

Нагадаємо, 15 червня генерал ЗСУ Дмитро Марченко підтвердив, що Кримський міст є пріоритетною метою для України, удару по ньому завдадуть одразу після отримання необхідної зброї.

У квітні секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що Збройні сили України обов'язково вдарять по мосту, який росіяни використовують для забезпечення своєї армії, щойно з'явиться така можливість. За його словами, якби Україна мала у своєму розпорядженні відповідні види озброєнь, це б уже зробили.