Крымский мост окутали клубы дыма: озвучена причина (видео)

В оккупационной администрации крымчан призвали не паниковать, объяснив происходящее учениями. Они не обошлись без пострадавших: на мосту произошло ДТП, в результате одна женщина получила ранения.

Жители Керчи размещают в соцсетях фото и видео клубов дыма, затянувших Крымский мост со стороны Керчи. В местных телеграм-каналах со ссылкой на источник в оккупационном правительстве Крыма сообщают, что на мосту проходят учения Минобороны, МЧС и Росгвардии "по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз". Чиновник также добавил, что причин для беспокойства нет, так как Крымский мост "всегда и абсолютно защищен".

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На одном из опубликованных видео можно увидеть, что дым пускают специальные машины.

Позже глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что задымление в районе Крымского моста случилось из-за проводимых в его районе учений силовыми органами. Он также заверил, что "никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет".

Возможно, эти учения стали причиной ДТП, которое случилось сегодня в 13:40 на мосту. Местные СМИ пишут, что фура врезалась в легковой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. Находившаяся в легковом автомобиле женщина без сознания. Из-за ДТП движение по мосту затруднено, пробка растянулась уже на 8 км.

[ + – ] Из-за столкновения автомобилей на Крымском мосту образовалась длинная пробка

Как сообщалось, украинским разведчикам удалось получить детальную техническую документацию Крымского моста, который соединяет оккупированный Крымский полуостров с Россией через Керченский пролив. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что трудно всерьез относиться к заявлениям россиян о полной безопасности для моста, если они не способны даже сохранить в тайне техническую документацию стратегического объекта.

Напомним, 15 июня генерал ВСУ Дмитрий Марченко подтвердил, что Крымский мост является приоритетной целью для Украины, удар по нему нанесут сразу после получения необходимого оружия.

В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Вооруженные силы Украины обязательно ударят по мосту, который россияне используют для обеспечения своей армии, как только появится такая возможность. По его словам, если бы Украина располагала соответствующими видами вооружений, это бы уже сделали.