Російські окупанти готуються до удару по Кримському мосту (відео)

За сто метрів від мосту російські військові розташували пірамідальні відбивачі, які призначені для обману радіолокаційних пристроїв самонаведення ракет і перенаправлення на хибні цілі.

Збройні сили РФ посилюють протиракетну оборону Керченського мосту. У мережі з'явилися відео, зняті водіями, які проїжджають по мосту, на якому можна помітити спеціальні конструкції, у вигляді пірамідальних відбивачів у районі острова Тузла. Про призначення таких конструкцій 2 липня написав російський Telergam "Военное обозрение".

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На відстані від 50 до 100 метрів від Кримського мосту поблизу арок розташовані кутові відбивачі.

Водночас журналісти повідомляють, що відбивачі призначені для обману головних радіолокаційних пристроїв самонаведення ракет із метою відведення удару від справжньої цілі. Як помилкову ціль можуть використовувати баржі.

Раніше біля мосту помітили велике задимлення в районі Кримського мосту з боку Керчі. Як повідомила окупаційна влада Криму, на мосту проходили навчання силових відомств РФ, метою яких було гарантування безпеки і припинення загроз стратегічно важливому об'єкту. Як з'ясувалося, біля мосту було встановлено димові машини, які й були джерелом задимлення.

Нагадаємо, українські розвідники отримали детальну технічну документацію Кримського мосту. У Міноборони повідомили, що документ має докладну інформацію про рельєфи місцевості, на яких збудовано міст, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції та інші важливі відомості.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ завдадуть удару по Кримському мосту в потрібний момент і в правильний час. Однак для цього українським військовим буде потрібна необхідна зброя.