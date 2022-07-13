Це неминуче: генерал Марченко про звільнення Криму та знищення Кримського мосту (відео)

За словами генерал-майора, Україні нічого не залишається, окрім як звільняти всі свої території, інакше війна лише відтягнеться на кілька років.

Генерал-майор Збройних Сил України Дмитро Марченко в інтерв'ю для "Апострофа" заявив, що українська армія обов'язково звільнить усі захоплені території, включаючи Крим.

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За словами Марченка, наразі важко планувати чи сказати, в якому напрямку йтиме операція зі звільнення Криму разом із Херсонщиною та Запорізькою областю, проте така операція неминуча.

"Нам нічого не залишається, як звільняти свої території. Не можна залишати ворогові жодної краплі нашої землі, інакше це буде просто відтягування війни ще на кілька років", — заявив Марченко.

Він також порадив людям, яких можуть спробувати мобілізувати в Криму, не виконувати злочинних наказів. Також, на думку офіцера, сам факт проведення мобілізації на півострові — добрий знак. Це означає, що в окупантів закінчуються штатні підрозділи та професіонали.

"Цим людям я хочу запропонувати — підіймайте білі прапори, повертайте свої стволи у бік Російської Федерації і йдіть до нас. Ставайте з нами в один стрій і бийте ворога. Тоді ми гарантуємо, що з вами нічого не станеться. В іншому разі ми будемо змушені знищувати вас і звільняти свою землю", — наголосив генерал-майор.

Також Дмитро Марченко зазначає, що Кримський міст стане не єдиною ціллю української армії. Буде цілий комплекс цілей для знищення, зокрема і бойові кораблі РФ.

Нагадаємо, екскомандувач НАТО закликав ударити по Кримському мосту, оскільки РФ атакувала Україну з усіх боків, вбивши тисячі людей. Тому в РФ вже розпочали підготовку до удару Кримським мостом, розміщуючи пірамідальні відбивачі для обману радіолокаторів ракет.