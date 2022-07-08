РФ має всі підстави турбуватися: ексглавком НАТО закликав ЗСУ вдарити по Кримському мосту

Генерал Філіп Брідлав вважає, що після нападу РФ з усіх боків і вбивства тисяч людей, для української армії міст є законною ціллю.

Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши Кримський міст ракетами Harpoon. Про це заявив екскомандувач НАТО генерал Філіп Брідлав виданню The Times.

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Удар по російському мосту може бути виправданим через агресію РФ проти України з усіх боків. Тому міст є законною ціллю для ЗСУ. Нині в РФ активно готуються до підготовки можливої атаки по Керченському мосту.

Вони встановили спеціальні баржі з відбивавальними елементами, які повинні збити з пантелику систему наведення ракет. Також вони проводили навчання зі створенням димової завіси, щоб спробувати приховати міст. На західній частині Криму ЗС РФ розмістили додаткові засоби ППО.

Брідлав також заявив, що Україна може завдати удару по мосту крилатими ракетами Harpoon. Тому "росіяни мають всі підстави турбуватися". За його словами, всі мости мають слабкі місця, тому якщо атакувати в потрібне місце, то міст тимчасово вийде з ладу. Однак для руйнування мосту потрібне більш цілеспрямоване бомбардування.

Екскомандувач вважає, що Заходу не варто турбуватися про войовничість України у її підходах усередині РФ.

"Росія вторглася в Україну та почала атаки не лише зсередини України, а й з Росії, Білорусії, Криму та Чорного моря і вбила десятки тисяч людей. …Це все одно, що попросити Роджера Федерера грати в теніс з однією рукою, пов'язаною за спиною, і постійно отримувати подачу", — вважає Брідлав.

Нагадаємо, ЗС РФ готуються до удару по Кримському мосту. За сто метрів від мосту російські військові розташували пірамідальні відбивачі.

Раніше радник голови ОП Арестович заявляв, що в цій війні немає жодних обмежень, тому Україна може завдати удару по мосту в потрібний момент.