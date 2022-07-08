У РФ есть все основания беспокоиться: экс-главком НАТО призвал ВСУ ударить по Крымскому мосту

Генерал Филипп Бридлав считает, что после нападения РФ со всех сторон и убийства тысяч людей, для украинской армии мост является законной целью.

Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав Крымский мост ракетами Harpoon. Об этом заявил экс-командующий НАТО генерал Филипп Бридлав изданию The Times.

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Удар по российскому мосту может быть оправданным из-за агрессии РФ против Украины со всех сторон. Поэтому мост является законной целью для ВСУ. Ныне в РФ активно готовятся к подготовке возможной атаки по Керченскому мосту.

Они установили специальные баржи с отражающими элементами, которые должны сбить с толку систему наведения ракет. Также они проводили учения с созданием дымовой завесы, чтобы попытаться скрыть мост. На западной части Крыма ВС РФ разместили дополнительные средства ПВО.

Бридлав также заявил, что Украина может нанести удар по мосту крылатыми ракетами Harpoon. Поэтому у "русских есть все основания беспокоиться". По его словам, у всех мостов есть слабые места, поэтому если атаковать в нужное место, то мост временно выйдет из строя. Однако для разрушения моста нужна более целенаправленная бомбардировка.

Экс-командующий считает, что Западу не стоит беспокоиться о воинственности Украины в ее подходах внутри РФ.

"Россия вторглась в Украину и начала атаки не только изнутри Украины, но и из России, Белоруссии, Крыма и Черного моря и убила десятки тысяч человек. … Это все равно, что попросить Роджера Федерера играть в теннис с одной рукой, связанной за спиной, и постоянно получать подачу", — считает Бридлав.

Напомним, ВС РФ готовятся к удару по Крымскому мосту. В ста метрах от моста российские военные расположили пирамидальные отражатели

Ранее советник главы ОП Арестович заявлял, что в этой войне нет никаких ограничений, поэтому Украина может нанести удар по мосту в нужный момент.