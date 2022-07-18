Першими зайдуть військові: у Зеленського розповіли, як звільнять Крим

Шляхи визволення Криму залежать від ситуації на фронті. Представниця президента України в АР Крим упевнена, що для цього знадобляться військові елементи.

Українські політики надають пріоритет у звільненні Криму шляхом дипломатії, але використання військових елементів цілком ймовірне. Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю "Укрінформу".

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Представниця нагадала про стратегію деокупації та реінтеграції Криму, яку затвердили у 2021 році. У документі основним інструментом визволення Криму прописано дипломатичний шлях та дії України у гуманітарній, соціальній, військовій, міжнародній сферах.

"Основний інструмент деокупації — дипломатичний шлях. Але не тільки. Ми не виключали у стратегії та інші інструменти. Звичайно, після 24 лютого (день початку повномасштабної війни з Росією) багато що змінилося", — прокоментувала Ташева.

За її словами, стало очевидним, що першими на територію Криму зайдуть військові.

"Тому використання військових елементів під час деокупації Криму точно буде. Основним інструментом все одно буде політика дипломатичного діалогу. Тому насамперед дипломатія, а також військові елементи", — зазначила Ташева.

Процес звільнення Криму залежатиме від ситуації на фронті, на півдні, і як ЗСУ виганятимуть ворога з інших тимчасово окупованих територій, наголосила представник президента.

Визволення Криму — настрої на півострові після 24 лютого

Таміла Ташева заявила про сильну зміну в настроях людей після 24 лютого. Багато хто чекає на звільнення захоплених Росією територій.

"Це одразу відчувається, коли починаєш спілкуватися як з переселенцями з Криму, так і з тими, хто там проживає. Всі розуміють, що після повномасштабного вторгнення повернення півострова значно прискориться. Хоча ніхто не каже, що це відбудеться прямо зараз", — сказала вона.

У Криму є й ті, хто боїться воєнного шляху повернення півострова. Є й проросійськи налаштовані та росіяни, які виїжджають із Криму.

"Тому, що розуміють — щось відбувається і вони ці процеси не контролюють... Жодних компромісів ми не допустимо, торгувати своєю територією не будемо. Звільнимо абсолютно всі території", — резюмувала Ташева.

Нагадаємо, що 17 липня колишній президент РФ Дмитро Медведєв погрожував використанням ядерної зброї за можливі удари по Кримському півострові. "Якщо щось таке станеться, для них усіх там настане одномоментно судний день", — говорив він.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк у відповідь назвав Медведєва маленькою і забутою історією людиною, яка зараз викликає жалість.

Росія використовує Кримський міст для перекидання підкріплень окупантів. Секретар РНБО України Олексій Данілов говорив, що Україна знищить міст, щойно буде така можливість.