"Портрет Росії": Подоляк відповів на погрози Медведєва влаштувати українцям "судний день"

За словами радника ОП, Медведєв — забута історією людина, яка намагається здаватися серйозною і страшною, але насправді викликає лише жалість.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на гучні погрози експрезидента РФ Дмитра Медведєва, який загрожував Україні "судним днем". У своєму Twitter Подоляк написав, що Медведєв — маленька, забута історією людина, яка насправді викликає лише жалість.

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Радник глави ОП зазначив, що портрет сучасної Росії — це Медведєв, який вкотре намагається комусь погрожувати останніми днями життя.

"Маленька, забута історією людина, що намагається здаватися серйозною і страшною, а насправді викликає лише жалість", — пише Подоляк.

Радник запитує, що може насправді Медведєв та решта оточення президента Путіна.

"Ще трохи, і я вам усім покажу!" Покажете, що? Вб'єте чергову дитину?" — питає Подоляк чиновника країни, яка регулярно завдає ударів по мирним жителям України.

Зазначимо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 17 липня пригрозив українській владі "судним днем" у разі завдання ЗСУ удару по території Криму. За його словами, якщо українські військові наважаться на подібне, то для всієї України миттєво настане дуже швидкий і важкий "судний день, від якого важко сховатися".

Раніше експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що відмова України і країнам-членам НАТО визнавати Крим, який "повернувся в Росію", становить для Москви відкриту та системну загрозу. За його словами, коли до влади в Україні приходить черговий націоналіст, загроза переходить у відкритий конфлікт.

У Держдумі РФ пригрозили нищівним ударом у відповідь, якщо українські військові завдадуть удару по Кримському мосту. Як заявив депутат від кримського регіону Михайло Шеремет, Росія у відповідь буде бити по центрам прийняття рішень і каналам постачання західного озброєння.