Відмова НАТО визнати Крим російським є відкритою та системною загрозою для РФ, — Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ вважає, що досі ядерний арсенал Альянсу спрямований на Росію як на пріоритетну ціль.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з ветеранами у Волгограді заявив, що відмова України або країн НАТО визнавати Крим російським становить для РФ системну загрозу.

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За словами експрезидента РФ, Крим "повернувся в Росію" і якщо будь-які держави, особливо з блоку Північноатлантичного альянсу, вважають, що Крим не є російським, то для Кремля ця загроза має постійний характер.

"Це пряма та явна загроза, особливо в умовах того, що сталося з Кримом. Крим повернувся в РФ. Якщо будь-яка інша держава, чи то Україна, чи країни НАТО, вважає, що Крим не є російським, для нас це системна загроза", — сказав Медведєв.

Ця постійна загроза, на думку Медведєва, може перерости в конфлікт аж до нападу, якщо на чолі України стає "черговий божевільний націоналіст". У контексті рішення президента Володимира Путіна розв'язати війну в Україні заступник голови підкреслив, що кожна країна має право на самооборону, навіть кожна держава має право на превентивну самооборону.

Медведєв додав, що країни НАТО досі спрямовують свій арсенал озброєння, зокрема ядерний, на Росію, як на пріоритетну ціль.

"І ніхто їх не прибрав. І в ядерному арсеналі цих держав наша країна посідає однаково домінуюче становище за кількістю тих цілей, які введені у відповідні рішення", — сказав він.

Раніше експрезидент РФ Дмитро Медведєв пояснив, чому війна в Україні називається "спеціальною воєнною операцією". За його словами, ЗС РФ знищують тільки військові об'єкти в Україні і "найменшою мірою загрожують цивільним об'єктам".

Дмитро Медведєв 9 липня заявив, що після повномасштабного збройного нападу на Україну Росія досягла однієї із цілей. На думку заступника голови, зараз світова спільнота Росію сприймає навіть серйозніше, ніж СРСР.