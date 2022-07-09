Росія вже вирішила одне із завдань війни в Україні, — Медведєв

За словами експрезидента РФ, його країна досягла того, що на неї почали зважати і сприймати навіть серйозніше, ніж колишній СРСР, тому й застосовуються дедалі жорсткіші санкції. Медведєв пояснив, що для цього потрібно було "врізати першим".

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який нині обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, заявив, що після того, як Росія розв'язала масштабну війну в Україні, світова спільнота почала всерйоз зважати на країну, як це було за радянських часів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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До того ж, за словами Медведєва, зараз Росію сприймають навіть серйозніше, ніж СРСР, саме тому й вживаються дедалі жорсткіші обмежувальні заходи. Він назвав це ще одним завданням війни в Україні, яке вже вирішено.

Він нагадав, що колись Росію навіть не запрошували на саміти G8, де обговорювалися питання, пов'язані з економікою та безпекою.

За словами колишнього президента, коли на тебе не зважають — справа погана.

"Як у дитинстві, коли у твій двір прийшли битися із сусіднього. Якщо ти злякався і втік додому, ти ніхто і більше тебе нікуди не покличуть", — написав Медведєв у своєму блозі. "А якщо ти врізав першим, то шанси відстояти своє стають суттєво вищими", — уточнив він, додавши, що до великої Росії всі повинні ставитись з повагою.

Медведєв також нагадав про спочатку заявлені цілі воєнних дій Росії в Україні, і що їх, за його прогнозами, буде досягнуто.

Нагадаємо, що представники західних країн на зустрічі G-20 влаштували бойкот Лаврову. З главою російського МЗС С відмовилися робити фотосесію, крім того, ніхто не захотів сісти з ним за один стіл та розділити традиційну спільну трапезу.

Раніше Фокус повідомляв, що Медведєв пригрозив світові ядерною зброєю, заявивши, що спроби розслідувати діяльність російських військ і створять загрозу існуванню людства. Трибунали над Росією за воєнні злочини він вважає абсурдними, оскільки РФ має найпотужніший ядерний потенціал.