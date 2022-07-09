Россия уже решила одну из задач войны в Украине, — Медведев

По словам экс-президента РФ, его страна достигла того, что с ней начали считаться и воспринимать даже серьезнее, чем бывший СССР, потому и применяются все более жесткие санкции. Медведев объяснил, что для этого нужно было "врезать первым".

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, ныне занимающий должность зампреда Совбеза РФ, заявил, что после того, как Россия развязала масштабную войну в Украине, мировое сообщество начало с ней всерьез считаться, как это было в советские времена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Более того, по словам Медведева, сейчас Россию воспринимают даже серьезнее, чем СССР, именно поэтому и применяются все более жесткие ограничительные меры. Он назвал это еще одной задачей войны в Украине, которая уже решена.

Он напомнил, что некогда Россию даже не приглашали на саммиты G8, где обсуждались вопросы, связанные с экономикой и безопасностью.

По словам бывшего президента, когда с тобой не считаются – дело плохо.

"Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут", — написал Медведев в своем блоге. "А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше", — уточнил он, добавив, что к великой России все должны относиться с уважением.

Медведев также напомнил об изначально заявленных целых военных действий России в Украине, и что они, по его прогнозам, будут достигнуты.

Напомним, что представители западных стран на встрече G-20 устроили бойкот Лаврову. С главой российского МИДа С отказались делать фотосессию, более того, никто не захотел сесть с ним за один стол и разделить традиционную совместную трапезу.

Ранее Фокус сообщал, что Медведев пригрозил миру ядерным оружием, заявив, что попытки расследовать деятельность российских войск и создадут угрозу существованию человечества. Трибуналы над Россией за военные преступления он считает абсурдными, так как РФ обладает мощнейшим ядерным потенциалом.