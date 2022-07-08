Главы МИД на встрече G-20 устроили бойкот Лаврову, — СМИ

Представители стран "Большой семерки" отказались делать совместную фотографию и обедать с главой МИД РФ. По информации журналистов, комюнике по итогам встречи не будет достигнуто из-за вопросов, связанных с вторжением РФ в Украину.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G-7) устроили бойкот главе российского МИД Сергею Лаврову на подготовительной встрече к саммиту "Большой двадцатки" (G-20) на острове Бали. Традиционная на таких встречах совместная фотосессия была отменена, потому что США и другие страны избегали делать фото с Лавровым. Об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo.

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Российский дипломат прокомментировал отказ некоторых участников от фотографии с ним и заявил, что "никого не приглашал фотографироваться".

"И вообще я никого никуда не приглашал, меня пригласила Индонезия, как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который пройдет в ноябре. Вот и все", — сказал он.

Как сообщает издание Reuters, во время рукопожатий Лаврова со своей индонезийской коллегой Ретно Марсуди в начале встречи раздались крики "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не остановить войну". Также министр иностранных дел Индонезии рассказала, что представители G-7 отказались от совместного обеда с Сергеем Лавровым.

По информации журналистов, во время встречи G-20 Бали доминировала тема войны в Украине и ее влияние на мировую экономику, а высокопоставленные официальные лица западных стран и Японии подчеркивали, что в этот раз форум не будет "обычным бизнесом".

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Индонезии рассказал агентству, что по итогам встречи не ожидается никакого коммюнике.

"С присутствием и участием России я, конечно, сомневаюсь, что будет достигнут консенсус, например, по Украине", — заявил перед саммитом высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Тем временем представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров досрочно покидает встречу G-20 на острове Бали. Поэтому он не принимает участия в официальной трапезе и во второй половине встречи.

"Лавров еще ведет двусторонние переговоры, потом обращается к прессе и уходит", — сказала она.

По информации журналистов, он покинул заседание сразу же после своего выступления, не дождавшись речи своей немецкой коллеги Анналены Бербок, которая 7 июля заявила, что "найдет очень четкие слова о том, что мы не приемлем этого нарушения международного права".

Напомним, 6 июля в СМИ сообщали, что встреча G-20 может привести к более широким разногласиям по поводу войны в Украине. На встрече должны обсудить энергетический и продовольственный кризис из-за вторжения РФ, однако некоторые страны опасаются противодействовать Кремлю.

Ранее, 30 апреля в Белом Доме потребовали от Индонезии не допускать Россию на саммит G-20, потому что президент Владимир Путин не демонстрирует готовности вести конструктивные переговор.