Глави МЗС на зустрічі G-20 влаштували бойкот Лаврову, — ЗМІ

Представники країн "Великої сімки" відмовилися робити спільну фотографію та обідати з главою МЗС РФ. За інформацією журналістів, комюніке за підсумками зустрічі не досягнуть через питання, пов'язані з вторгненням РФ в Україну.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G-7) влаштували бойкот главі російського МЗС Сергію Лаврову на підготовчій зустрічі до саміту "Великої двадцятки" (G-20) на острові Балі. Традиційну на таких зустрічах спільну фотосесію скасовано, тому що США та інші країни уникали робити фото з Лавровим. Про це повідомляє японське агентство новин Kyodo.

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Російський дипломат прокоментував відмову деяких учасників від фотографії з ним та заявив, що "нікого не запрошував фотографуватися".

"І взагалі я нікого нікуди не запрошував, мене запросила Індонезія, як Індонезія запросила і президента Путіна на саміт, який пройде в листопаді. Ось і все", — сказав він.

Як повідомляє видання Reuters, під час рукостискань Лаврова зі своєю індонезійською колегою Ретно Марсуді на початку зустрічі пролунали крики "Коли ви зупините війну" та "Чому б вам не зупинити війну". Також міністр закордонних справ Індонезії розповіла, що представники G-7 відмовилися від спільного обіду із Сергієм Лавровим.

За інформацією журналістів, під час зустрічі G-20 Балі домінувала тема війни в Україні та її вплив на світову економіку, а високопосадовці західних країн та Японії наголошували, що цього разу форум не буде "звичайним бізнесом".

Високопосадовець міністерства закордонних справ Індонезії розповів агентству, що за підсумками зустрічі не очікується жодного комюніке.

"З присутністю та участю Росії я, звичайно, сумніваюся, що буде досягнуто консенсусу, наприклад, щодо України", — заявив перед самітом високопоставлений представник Держдепартаменту США.

Тим часом представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Сергій Лавров достроково залишає зустріч G-20 на острові Балі. Тому він не бере участі в офіційній трапезі та у другій половині зустрічі.

"Лавров ще веде двосторонні переговори, потім звертається до преси і йде", — сказала вона.

За інформацією журналістів, він залишив засідання відразу після свого виступу, не дочекавшись промови своєї німецької колеги Анналени Бербок, яка 7 липня заявила, що "знайде дуже чіткі слова про те, що ми не приймаємо цього порушення міжнародного права".

Нагадаємо, 6 липня у ЗМІ повідомляли, що зустріч G-20 може призвести до ширших розбіжностей щодо війни в Україні. На зустрічі мають обговорити енергетичну та продовольчу кризу через вторгнення РФ, проте деякі країни побоюються протидіяти Кремлю.

Раніше, 30 квітня, у Білому Домі зажадали від Індонезії не допускати Росію на саміт G-20, тому що президент Володимир Путін не демонструє готовності вести конструктивні переговори.