Зустріч G-20 може призвести до ширших розбіжностей щодо війни в Україні, — AP

За інформацією журналістів, на зустрічі обговорюватимуть продовольчу й енергетичну кризу через вторгнення Росії, проте деякі країни побоюються протистояти Кремлю і викликати його невдоволення. Це призведе до протиріч між представниками "Великої двадцятки".

Міністри закордонних справ найбільших країн "Великої двадцятки" (G-20) збираються обговорити вторгнення Росії в Україну та його вплив на глобальну енергетичну та продовольчу безпеку. Вони зберуться на індонезійському острові Балі цього тижня. Проте замість того, щоб забезпечити єдність, переговори можуть погіршити наявні розбіжності з приводу війни в Україні. Про це пише видання Associated press.

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Повідомляється, що на зустрічі будуть державний секретар США Ентоні Блінкен, міністри закордонних справ РФ та Китаю Сергій Лавров та Ван Ї. Цього разу Блінкен опиниться у компанії дипломатів, які насторожено ставляться до підходу США в питаннях рішення російсько-української війни. На відміну нещодавніх зустрічей на саміті НАТО та з іншими партнерами-однодумцями. Також відомо, що переговори Блінкена з Лавровим не очікуються.

"Ми б хотіли, щоб росіяни дали нам привід зустрітися на двосторонній основі з ними, з міністром закордонних справ Лавровим. Але єдине, що ми бачили, виходило з Москви, — це ще більша жорстокість та агресія проти українського народу й України", — заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Китай, Індія, Південна Африка та Бразилія, представники яких також будуть на зустрічі, чинили опір тому, щоб приєднатися до повної опозиції США та Європи щодо російського вторгнення. Тому можуть виникнути проблеми у досягненні консенсусу щодо пом'якшення продовольчих та енергетичних наслідків через повномасштабну війну РФ проти України. У США хочуть, щоб країни G-20 підтримали ініціативу з вивезення майже 20 млн тонн українського зерна для експорту переважно на Близький Схід, в Африку й Азію.

"Ми хотіли б, щоб G-20 закликала Росію до відповіді та наполягала на тому, щоб вона підтримала цю ініціативу", — сказав помічник держсекретаря США Рамін Толуї.

Проте низка країн побоюється викликати невдоволення Москви та Пекіна. І ці розбіжності підготували ґрунт для суперечливої підготовчої зустрічі на тлі саміту лідерів "Великої двадцятки" у листопаді.

Також у США не впевнені, чи має бути присутній на саміті російський президент Володимир Путін. А в разі його участі, Індонезія, як країна, що приймає, повинна запросити президента України Володимира Путіна.

Окрім питань України, протиріччя можуть виникнути між США та Китаєм, починаючи від торгівлі та прав людини і закінчуючи ситуацією на Тайвані та суперечками у Південно-Китайському морі.

Що таке G-20 і хто туди входить

G-20 або "Велика двадцятка" — це клуб урядів і голів центральних банків держав із найбільш розвиненою економікою, що розвивається. Учасниками 20 найбільших національних економік є США, Франція, Німеччина, Європейський Союз, Південна Корея, Росія, ПАР, Японія, Саудівська Аравія, Велика Британія, Китай, Індонезія, Аргентина, Австралія, Бразилія, Індія, Канада, Мексика, Туреччина й Італія.

Нагадаємо, 30 червня президент Індонезії Джоко Відодо передав Путіну послання від Зеленського. Він також повідомив про готовність допомогти налагодити двосторонні відносини між країнами.

Зі свого боку, прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що якщо президент хоче до когось звернутися, то робить це публічно. А спікер Кремля Дмитро Пєсков розповів, що послання було не письмовим.