Президент Індонезії передав Путіну послання від Зеленського (відео)

За словами Джоко Відодо, він передав послання української першої особи главі Кремля та повідомив про готовність допомогти налагодити двостороннє спілкування.

У четвер, 30 червня, на спільній пресконференції з Володимиром Путіним у Москві президент Індонезії Джоко Відодо передав главі Кремля послання від українського президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє прокремлівське інформагентство "РІА Новини".

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"Я передав послання президента Зеленського до президента Путіна та висловив готовність налагодити спілкування між двома лідерами", — заявив Відодо. Перед візитом у Москву індонезійський лідер відвідав Київ, де зустрівся із Зеленським і особисто запропонував передати послання Путіну.

Незважаючи на складність становища, індонезійський президент вважає важливим кроки до мирного врегулювання та відкритого діалогу.

Відодо став першим керівником однієї з країн Азії, який відвідав Україну після 24 лютого, коли розпочалося масштабне вторгнення російських військ.

У Кремлі прокоментували цю новину. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що уявлення не має, про що йдеться.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європейському суді з прав людини ухвалили до розгляду вже п'ятий позов України проти Росії. Україна намагається притягнути до відповідальності владу РФ через порушення права на життя, права на повагу до приватного життя й інших правопорушень.

Нагадаємо, що, на думку аналітиків, якщо Україна протримається до осені, перебіг війни зміниться. Військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що треба дивитися ширше: Україна програє в одному напрямку, відступає, але при цьому досягла успіхів у двох інших. Зараз головне завдання — обійтися меншими втратами, перш ніж, імовірно, до осені в розпорядженні ЗСУ буде достатньо західного озброєння.