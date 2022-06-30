Президент Індонезії передав Путіну послання від Зеленського (відео)
За словами Джоко Відодо, він передав послання української першої особи главі Кремля та повідомив про готовність допомогти налагодити двостороннє спілкування.
У четвер, 30 червня, на спільній пресконференції з Володимиром Путіним у Москві президент Індонезії Джоко Відодо передав главі Кремля послання від українського президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє прокремлівське інформагентство "РІА Новини".
"Я передав послання президента Зеленського до президента Путіна та висловив готовність налагодити спілкування між двома лідерами", — заявив Відодо. Перед візитом у Москву індонезійський лідер відвідав Київ, де зустрівся із Зеленським і особисто запропонував передати послання Путіну.
Незважаючи на складність становища, індонезійський президент вважає важливим кроки до мирного врегулювання та відкритого діалогу.
Відодо став першим керівником однієї з країн Азії, який відвідав Україну після 24 лютого, коли розпочалося масштабне вторгнення російських військ.
У Кремлі прокоментували цю новину. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що уявлення не має, про що йдеться.
Раніше Фокус повідомляв, що в Європейському суді з прав людини ухвалили до розгляду вже п'ятий позов України проти Росії. Україна намагається притягнути до відповідальності владу РФ через порушення права на життя, права на повагу до приватного життя й інших правопорушень.
Нагадаємо, що, на думку аналітиків, якщо Україна протримається до осені, перебіг війни зміниться. Військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що треба дивитися ширше: Україна програє в одному напрямку, відступає, але при цьому досягла успіхів у двох інших. Зараз головне завдання — обійтися меншими втратами, перш ніж, імовірно, до осені в розпорядженні ЗСУ буде достатньо західного озброєння.