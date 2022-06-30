Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского (видео)

По словам Джоко Видодо, он передал послание украинского первого лица главе Кремля и сообщил о готовности помочь наладить двустороннее общение.

В четверг, 30 июня, на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Москве президент Индонезии Джоко Видодо передал главе Кремля послание от украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает прокремлевское информагентство "РИА Новости".

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"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил готовность наладить общение между двумя лидерами", — заявил Видодо. Перед визитом в Москву индонезийский лидер посетил Киев, где встретился с Зеленским и лично предложил передать послание Путину.

Несмотря на сложность сложившегося положения, индонезийский президент считает важным шаги к мирному урегулированию и открытому диалогу.

Видодо стал первым руководителем одной из стран Азии, который посетил Украину после 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск.

В Кремле прокомментировали эту новость. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что понятия не имеет, о чем идет речь.

Ранее Фокус сообщал, что в Европейском суде по правам человека приняли к рассмотрению уже пятый иск Украины против России. Украина пытается привлечь к ответственности властей РФ из-за нарушений права на жизнь, права на уважение к частной жизни и ряда других правонарушений.

Напомним, что, по мнению аналитиков, если Украина продержится до осени, ход войны изменится. Военный аналитик Майкл Кларк считает, что нужно смотреть шире: Украина проигрывает в одном направлении, отступает, но при этом добилась успехов в двух других. Сейчас главная задача — обойтись меньшими потерями прежде чем, предположительно, к осени в распоряжении ВСУ будет достаточно западных вооружений.