Встреча G-20 может привести к более широким разногласиям по поводу войны в Украине, — AP

По информации журналистов, на встрече будут обсуждать продовольственный и энергетический кризис из-за вторжения России, однако некоторые страны опасаются противостоять Кремлю и вызвать его недовольство. Это приведет к противоречиям между представителями "Большой двадцатки".

Министры иностранных дел крупнейших стран "Большой двадцатки" (G-20) собираются обсудить вторжение России в Украину и его влияние на глобальную энергетическую и продовольственную безопасность. Они соберутся на индонезийском острове Бали на этой неделе. Однако вместо того, чтобы обеспечить единство, переговоры вполне могут усугубить существующие разногласия по поводу войны в Украине. Об этом пишет издание Associated press.

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Сообщается, что на встрече будут государственный секретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И. В этот раз Блинкен окажется в компании дипломатов, которые настороженно относятся к подходу США в вопросах решения российско-украинской войны. В отличие от недавних встреч на саммите НАТО и с другими партнерами-единомышленниками. Также известно, что переговоры Блинкена с Лавровым не ожидаются.

"Мы бы хотели, чтобы русские дали нам повод встретиться на двусторонней основе с ними, с министром иностранных дел Лавровым. Но единственное, что мы видели, исходило из Москвы, — это еще большая жестокость и агрессия против украинского народа и Украины", — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Китай, Индия, Южная Африка и Бразилия, представители которых также будут на встрече, сопротивлялись тому, чтобы присоединиться к полной оппозиции США и Европы по отношению к российскому вторжению. Поэтому могут возникнуть проблемы в достижении консенсуса в отношении смягчения продовольственных и энергетических последствий из-за полномасштабной войны РФ против Украины. В США хотят, чтобы страны G-20 поддержали инициативу по вывозу около 20 млн тонн украинского зерна для экспорта в основном на Ближний Восток, в Африку и Азию.

"Мы хотели бы, чтобы G-20 призвала Россию к ответу и настаивала на том, чтобы она поддержала эту инициативу", — сказал помощник госсекретаря США Рамин Толуи.

Однако ряд стран опасаются вызвать недовольство Москвы и Пекина. И эти расхождения подготовили почву для спорной подготовительной встречи на фоне саммита лидеров "Большой двадцатки" в ноябре.

Также в США не уверены, должен ли присутствовать на саммите российский президент Владимир Путин. А в случае его участия, Индонезия, как принимающая страна, должна пригласить президента Украины Владимира Путина.

Кроме вопросов Украины, противоречия могут возникнуть между США и Китаем, начиная от торговли и правами человека и заканчивая ситуацией на Тайване и спорами в Южно-Китайском море.

Что такое G-20 и кто туда входит

G-20 или "Большая двадцатка" — это клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Участниками 20 крупнейших национальных экономик являются: США, Франция, Германия, Европейский Союз, Южная Корея, Россия, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия, Великобритания, Китай, Индонезия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Канада, Мексика, Турция и Италия.

Напомним, 30 июня президент Индонезии Джоко Видодо передал Путину послание от Зеленского. Он также сообщил о готовности помочь наладить двусторонние отношения между странами.

В свою очередь пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что если президент хочет к кому-то обратится, то делает это публично. А спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал что послание было не письменным.