Білий дім США вимагає від Індонезії не допускати Росію на саміт G20

За словами Джейн Псакі, президент Володимир Путін не демонструє готовності вести конструктивні переговори.

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Адміністрація президента США Джо Байдена закликала владу Індонезії, господарки саміту G-20, не допускати Росію на зустріч країн Великої двадцятки найближчої осені. Прессекретарка Білого дому Джейн Псакі розповіла подробиці під час брифінгу 29 квітня.

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За словами Псакі, країна-господарка G20 Індонезія запросила російського президента Володимира Путіна на зустріч, заплановану в листопаді 2022 року на Балі, ще до вторгнення російських військ в Україну. Білий дім упевнений, що дипломатичні зусилля можуть покласти край війні, і глава Кремля міг би закінчити її хоч завтра. Уряд США також підтримує участь українців у саміті, проте не бачить ознак того, що Росія має намір вести конструктивну розмову на цю тему.

"Ми не можемо передбачити наразі, який це матиме вигляд, — повідомила Джейн Псакі. — Ми висловили свою думку: ми не думаємо, що вони мають бути частиною цього заходу як публічно, так і в приватному порядку".

На початку квітня США заявили, що не бажають брати участь у саміті G20 одночасно з Росією. За словами міністерки фінансів Джанет Єеллен, уряд РФ після вторгнення в Україну більше не може вести справи з жодним із економічних інститутів. Вона закликала бойкотувати саміт Великої двадцятки, якщо на нього прибудуть представники Росії.

Виступаючи на конференції в Брюсселі, президент США Джо Байден закликав виключити РФ із G20, однак для ухвалення такого рішення інші учасники мають надати свою згоду. Байден також запропонував запросити на захід представників України.

Нещодавно президент Індонезії Джоко Відодо запросив на G20 як Володимира Путіна, так і Володимира Зеленського. Він сподівається, що саміт стане каталізатором для припинення війни на території України. За даними ЗМІ, Володимир Путін погодився особисто приїхати на саміт G20 в Індонезії.