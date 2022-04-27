Зеленського запросили на саміт G20 в Індонезії. Туди має приїхати Путін

Президента РФ просили відвідати саміт глав держав G20, який відбудеться у листопаді на острові Балі. При цьому американський лідер Джо Байден відмовився сидіти з Путіним за одним столом.

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Президент Індонезії Джоко Відодо запросив українського колегу Володимира Зеленського взяти участь у саміті G20. Про це глава держави написав у Twitter.

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Два президенти поспілкувалися по телефону. Зеленський подякував Відодо за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та за чітку позицію країни в ООН.

Лідери держави обговорили проблеми продовольчої безпеки, додав Зеленський.

Саміт G20 в Індонезії — проблема з Путіним

Індонезія цього року головує у 17-й зустрічі глав держав групи G20. Саміт пройде з 15 по 16 листопада цього року на острові Балі. Уперше у ньому візьме участь новий канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Міністриня фінансів США Джанет Єллен 6 квітня говорила, що Штати не братимуть участь у зустрічах "великої двадцятки", на яких буде РФ. Лідер США Джо Байден просив виключити представника Росії з G20.

[ + – ] Байден заявив, що в жодному разі не сяде за один стіл із Путіним

Влада Індонезії раніше не стала відкликати запрошення на саміт для президента РФ Володимира Путіна. Росія є членом G-20, разом із Китаєм та Індією. Співрозмовники агентства Bloomberg говорили, що Байден, у жодному разі, не сяде за один стіл із Путіним.

Президент країни-агресора, за даними агентства, ще не вирішив, чи братиме участь у саміті G20. Він чекає, як розвиватиметься ситуація у найближчі кілька місяців.

Росія готова брати участь у G20, цей формат важливий, але в разі її виключення "нічого смертельного не станеться", заявив Пєсков.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков говорив, що в разі виключення РФ з G20 "нічого смертельного не станеться". Більшість учасників організації, за його словами, перебуває у стані економічної війни з Росією.