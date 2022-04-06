Бойкот G20: США не братимуть участь у саміті "двадцятки" разом із Росією

На думку міністрині фінансів США Джанет Єллен, РФ уже не може як раніше вести свої справи в жодному з фінансових інститутів.

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Міністриня фінансів США Джанет Єллен сьогодні, 6 квітня, заявила, що США не братимуть участі у зустрічах "Великої двадцятки" (G20), у яких бере участь Російська Федерація, повідомляє телеканал CNN.

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Виступаючи в Комітеті з фінансових послуг Палати представників, Єллен сказала, що вона чітко окреслила цю позицію перед іншим міністром фінансів у клубі.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, і я безумовно з ним згодна, що Росія не може як завжди вести свої справи в жодному з фінансових інститутів", — сказала Єллен.

За її словами, американський президент попросив виключити представництво РФ з G20, і у зв'язку з цим міністриня звернулася до своїх колег в Індонезії з попередженням бойкотувати зустріч "двадцятки" у тому випадку, якщо там будуть присутні представники з Росії. Зазначається, що Єллен має на увазі саміт лідерів G20, який запланований на листопад місяць в Індонезії.

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Варто згадати, що 24 березня президент Байден на пресконференції в Брюсселі заявив, що Росія має бути виключена з G20, але для офіційного оформлення цього кроку потрібна згода інших членів. Він наголосив, що якщо Індонезія та інші країни не погодяться на це, то на саміт варто запросити представників України.

Раніше повідомлялося, що Угорщина не голосуватиме за енергетичні санкції проти Росії, оскільки уряд насамперед дбає про безпеку власного народу. Разом із тим, міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, що Будапешт не ризикуватиме миром і безпекою угорського народу, тому не постачатиме зброю Україні.

Міністерство фінансів США 31 березня схвалило новий пакет антиросійських санкцій. Зокрема, до списку Мінфіну США потрапили підприємства: "Сертал", "Сернія інжиніринг", НДІ "Вектор", АТ "Мікрон" та "Т-Платформи".