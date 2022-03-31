Націлюватимемо санкції з усіх боків: США ввели нові обмеження проти Росії

У Білому домі пояснюють санкції агресією РФ в Україні, зокрема атакою російськими військовими мирних жителів.

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Міністерство фінансів США схвалило новий пакет антиросійських санкцій. Обмеження стосуються 13 фізичних осіб та 21 організації, йдеться в пресслужбі американського відомства.

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Стосовно деяких осіб та організацій санкції запровадили в межах виконавчого розпорядження від 15 квітня 2021 року ("Блокування майна через встановлену шкідливу закордонну діяльність уряду Російської Федерації"), згідно з яким накладають економічні санкції.

У список санкцій Мінфіну США потрапили, зокрема, підприємства "Сертал", "Сернія Інжиніринг", НДІ "Вектор", АТ "Мікрон" і "Т-Платформи".

Якщо говорити про осіб, які потрапили під обмеження, то це люди, пов'язані з компаніями, проти яких запровадили санкції.

У поясненні уряду США йдеться, що Москва не лише продовжує порушувати суверенітет України своєю агресією, а й посилила свої атаки, завдаючи ударів по мирних жителях та населених пунктах.

"Ми продовжуватимемо націлювати на військову машину Путіна санкції з усіх боків, поки ця безглузда війна не закінчиться", — заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато країн запровадили нові обмеження проти Москви. Під приціл потрапили зокрема російські олігархи, такі як Алішер Усманов, який втратив ексклюзивний Maybach через санкції.

Нагадаємо, відтоді, як західні країни ввели обмеження проти російських мільярдерів, багато хто став перенаправляти свої яхти в "безпечніші" країни.