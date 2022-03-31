Будем нацеливать санкции со всех сторон: США ввели новые ограничения против России

В Белом доме обосновывают санкции агрессией РФ в Украине, в том числе атакой российскими военными мирных жителей.

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Министерство финансов США одобрило новый пакет антироссийских санкций. Ограничения касаются 13 физических лиц и 21 организацию, говорится в пресс-службе американского ведомства.

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В отношении некоторых лиц и организаций санкции ввели в рамках исполнительного распоряжения от 15 апреля 2021 года ("Блокирование имущества в связи с установленной вредоносной зарубежной деятельностью правительства российской федерации"), согласно которому налагаются экономические санкции.

В санкционный список Минфина США попали, в частности, предприятия "Сертал", "Серния инжиниринг", НИИ "Вектор", АО "Микрон" и "Т-Платформы".

Если говорить о лицах, котрые попали под ограничения, это люди, связанные с компаниями, в отношении которых ввели санкции.

В пояснении правительства США говорится, что Москва не только продолжает нарушать суверенитет Украины своей агрессией, но и усилила свои атаки, нанося удары по мирным жителям и населенным пунктам.

"Мы будем продолжать нацеливать на военную машину Путина санкции со всех сторон, пока эта нелепая война не закончится", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие страны ввели новые ограничения против Москвы. Под прицел попали в том числе российские олигархи, такие как Алишер Усманов, который лишился эксклюзивного Maybach из-за санкций.

Напомним, с того момента, как западные страны ввели ограничения против российских миллиардеров, многие стали перенаправлять свои яхты в более "безопасные" страны.