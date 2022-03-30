Яхта Абрамовича стала фоном для селфи в Турции

Люксовое судно Eclipse недавно пришвартовалось в порту турецкого города Мармарис и не могло остаться незамеченным.

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Неделю назад в турецком курортном городе Мармарис заметили 164- метровую яхту российского олигарха Романа Абрамовича. Люксовое судно под названием Eclipse моментально стало главной достопримечательностью, на фоне которой фотографируются туристы и местные.

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Отметим, что у турецкого берега сейчас находится еще одна яхта Абрамовича — Solaris, которая зашла в Бодрум из Барселоны. С того момента, как западные страны ввели санкции против российских миллиардеров, многие стали "эвакуировать" свои яхты в более "безопасные" страны. Популярностью пользуется Турция, которая позиционирует себя нейтральной стороной в войне Россия против Украины, а также ОАЭ и Мальдивы.

Сам Абрамович тоже находится в Турции. 29 марта он принимал участие в российско-украинских переговорах в Стамбуле, которые проходили во дворце Долмабахче.

Фокус также писал, что после первой встречи российско-украинской делегаций Абрамовича пытались отравить, о чем сообщили зарубежные СМИ.