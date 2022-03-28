Романа Абрамовича отравили в Киеве, олигарх на время полностью терял зрение, — ВВС

По данным инсайдеров журналистов, симптомы отравления химическим оружием также проявлялись у нардепа Рустема Умерова, который также принимал участие в переговорах с Россией.

Российский миллиардер Роман Абрамович, который участвовал в мирных переговорах Украины и России, испытывал в Киеве симптомы отравления химическим оружием и был вынужден обратиться за помощью в больницу. Об этом в комментарии ВВС рассказал источник из окружения бизнесмена.

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По данным инсайдера, симптомы отравления химическим оружием стали проявляться в Киеве. В данный момент Роман Абрамович чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорном процессе с Россией.

Вместе с этим, осведомленный источник из окружения миллиардера отказался уточнять информацию о других пострадавших и возможных источниках отравления.

[ + – ] У олигарха Романа Абрамовича были симптомы отравления химоружием

Еще один собеседник журналистов отметил, что ЧП произошло несколько недель назад в ходе поездки Романа Абрамовича в Киев.

После нее (поездки в Киев — ред.) он и нардеп Рустем Умеров поехали в Стамбул. Когда они проснулись, у них были проблемы — дико болела голова, были проблемы со зрением. Абрамович на некоторое время полностью терял зрение, у него также облезала кожа. У Умерова были не такие сильные симптомы. Ему и нардепу оказались помощь в местной клинике", — говорится в публикации ВВС.

Через несколько дней, как утверждает источник, у Романа Абрамовича прошли симптомы отравления химоружием, после чего олигарх совершил еще одну поездку в Киев. Одна из гипотез инцидента — отравляющее вещество могли распылить в воздухе.

Собеседник также сообщил журналистам, что пострадавшие не знают, кто мог организовать подобную провокацию с химическим оружием: "Думали и на украинскую, и на российскую стороны".

[ + – ] Роман Абрамович после отравления химоружием обратился за помощью в больницу

Напомним, 28 марта проект Bellingcat сообщил о возможном отравлении украинских переговорщиков и олигарха Романа Абрамовича химическим оружием. По данным журналистов-расследователей, у членов делегации после переговоров с Россией проявились симптомы отравления.

Также 28 марта росСМИ сообщили об отравлении нардепа Рустема Умерова, который участвовал в переговорах с Россией. Российские журналисты предполагали, что против парламентария могли применить вещество "Новичок". Сам нардеп Рустам Умеров опроверг сообщения об отравлении химическим оружием и посоветовал не читать "советские СМИ".