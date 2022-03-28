Романа Абрамовича отруїли в Києві, олігарх на якийсь час повністю втратив зір, — ВВС
За даними інсайдерів журналістів, симптоми отруєння хімічною зброєю також з'явилися в нардепа Рустем Умєрова, який теж брав участь у переговорах з Росією.
Російський мільярдер Роман Абрамович, який брав участь у мирних переговорах України та Росії, відчував у Києві симптоми отруєння хімічною зброєю та був змушений звернутися за допомогою до лікарні. Про це в коментарі BBC розповіло джерело з оточення бізнесмена.
За даними інсайдера, симптоми отруєння хімічною зброєю стали проявлятися в Києві. Наразі Роман Абрамович почувається нормально та продовжує брати участь у переговорному процесі з Росією.
Разом з цим, проінформоване джерело з оточення мільярдера відмовилося уточнювати інформацію про інших постраждалих та можливі джерела отруєння.
Ще один співрозмовник журналістів зазначив, що НС сталася кілька тижнів тому під час поїздки Романа Абрамовича до Києва.
Після неї (поїздки до Києва — ред.) він та нардеп Рустем Умєров поїхали до Стамбула. Коли вони прокинулися, то погано почувалися — дико боліла голова, були проблеми із зором. Абрамович деякий час повністю втрачав зір, у нього також облазила шкіра. В Умєрова були не такі сильні симптоми. Йому та нардепу надали допомогу в місцевій клініці", — йдеться в публікації BBC.
За кілька днів, як стверджує джерело, в Романа Абрамовича пройшли симптоми отруєння хімзброєю, після чого олігарх здійснив ще одну поїздку до Києва. Одна з гіпотез інциденту — отруйну речовину могли розпорошити в повітрі.
Співрозмовник також повідомив журналістам, що постраждалі не знають, хто міг організувати подібну провокацію з хімічною зброєю: "Думали й на українську, й на російську сторони".
Нагадаємо, 28 березня проєкт Bellingcat повідомив про можливе отруєння українських перемовників та олігарха Романа Абрамовича хімічною зброєю. За даними журналістів-розслідувачів, у членів делегації після переговорів із Росією виявилися симптоми отруєння.
Також 28 березня росЗМІ повідомили про отруєння нардепа Рустема Умєрова, який брав участь у переговорах із Росією. Російські журналісти припускали, що проти парламентаря могли застосувати речовину "Новачок". Сам нардеп Рустам Умєров спростував повідомлення про отруєння хімічною зброєю та порадив не читати "радянські ЗМІ".