Романа Абрамовича отруїли в Києві, олігарх на якийсь час повністю втратив зір, — ВВС

За даними інсайдерів журналістів, симптоми отруєння хімічною зброєю також з'явилися в нардепа Рустем Умєрова, який теж брав участь у переговорах з Росією.

Російський мільярдер Роман Абрамович, який брав участь у мирних переговорах України та Росії, відчував у Києві симптоми отруєння хімічною зброєю та був змушений звернутися за допомогою до лікарні. Про це в коментарі BBC розповіло джерело з оточення бізнесмена.

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За даними інсайдера, симптоми отруєння хімічною зброєю стали проявлятися в Києві. Наразі Роман Абрамович почувається нормально та продовжує брати участь у переговорному процесі з Росією.

Разом з цим, проінформоване джерело з оточення мільярдера відмовилося уточнювати інформацію про інших постраждалих та можливі джерела отруєння.

[ + – ] В олігарха Романа Абрамовича були симптоми отруєння хімзброєю

Ще один співрозмовник журналістів зазначив, що НС сталася кілька тижнів тому під час поїздки Романа Абрамовича до Києва.

Після неї (поїздки до Києва — ред.) він та нардеп Рустем Умєров поїхали до Стамбула. Коли вони прокинулися, то погано почувалися — дико боліла голова, були проблеми із зором. Абрамович деякий час повністю втрачав зір, у нього також облазила шкіра. В Умєрова були не такі сильні симптоми. Йому та нардепу надали допомогу в місцевій клініці", — йдеться в публікації BBC.

За кілька днів, як стверджує джерело, в Романа Абрамовича пройшли симптоми отруєння хімзброєю, після чого олігарх здійснив ще одну поїздку до Києва. Одна з гіпотез інциденту — отруйну речовину могли розпорошити в повітрі.

Співрозмовник також повідомив журналістам, що постраждалі не знають, хто міг організувати подібну провокацію з хімічною зброєю: "Думали й на українську, й на російську сторони".

[ + – ] Роман Абрамович після отруєння хімзброєю звернувся за допомогою до лікарні

Нагадаємо, 28 березня проєкт Bellingcat повідомив про можливе отруєння українських перемовників та олігарха Романа Абрамовича хімічною зброєю. За даними журналістів-розслідувачів, у членів делегації після переговорів із Росією виявилися симптоми отруєння.

Також 28 березня росЗМІ повідомили про отруєння нардепа Рустема Умєрова, який брав участь у переговорах із Росією. Російські журналісти припускали, що проти парламентаря могли застосувати речовину "Новачок". Сам нардеп Рустам Умєров спростував повідомлення про отруєння хімічною зброєю та порадив не читати "радянські ЗМІ".