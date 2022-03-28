"Не читайте радянських газет": росЗМІ написали про отруєння українського переговорника з РФ

Українського нардепа Рустема Умєрова отруїли не новачком, вважають пропагандисти. Політик почувається добре і попереджає про активну фазу інформаційної війни.

Народного депутата України, учасника делегації російсько-українських переговорів щодо закінчення війни Рустема Умєрова могли в березні отруїти. Таку інформацію розповсюдило російське видання "Агентство" з посиланням на три інформовані джерела.

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Журналісти стверджують, що його отруїли в Києві, але політик залишився живим і зараз почувається задовільно. Разом з Умєровим, за їхніми словами, постраждали пересічні люди.

[ + – ] Умєров написав у Facebook, що з ним усе гаразд

Це була не бойова отруйна речовина "Новичок", упевнені вони.

"Українська влада проводить закрите розслідування. Інцидент з Умєровим міг бути причиною того, що в березні переговори на якийсь час перейшли в онлайн-режим", — пише видання.

Умєров 28 березня написав у Facebook, що з ним усе гаразд.

"Не читайте до обіду радянських газет, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації. Інформаційна війна у нас також активно продовжується", — відреагував він на інформацію про отруєння.

Зазначимо, що Умєров веде колонку в розділі "Думки" на сайті Фокусу.

Влада Великобританії допомагає представникам України вести переговори з країною-агресором. У Лондоні створили з цією метою спеціальний переговорний підрозділ.

Нагадаємо, що польські ЗМІ писали про таємний приїзд у Польщу спецпотягом з України російського олігарха Романа Абрамовича. За версією журналістів, він може бути посередником у переговорах між РФ та Україною.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 25 березня говорив, що переговори з РФ ведуться щодня, але вони йдуть дуже тяжко.