"Не читайте радянських газет": росЗМІ написали про отруєння українського переговорника з РФ
Українського нардепа Рустема Умєрова отруїли не новачком, вважають пропагандисти. Політик почувається добре і попереджає про активну фазу інформаційної війни.
Народного депутата України, учасника делегації російсько-українських переговорів щодо закінчення війни Рустема Умєрова могли в березні отруїти. Таку інформацію розповсюдило російське видання "Агентство" з посиланням на три інформовані джерела.
Журналісти стверджують, що його отруїли в Києві, але політик залишився живим і зараз почувається задовільно. Разом з Умєровим, за їхніми словами, постраждали пересічні люди.
Це була не бойова отруйна речовина "Новичок", упевнені вони.
"Українська влада проводить закрите розслідування. Інцидент з Умєровим міг бути причиною того, що в березні переговори на якийсь час перейшли в онлайн-режим", — пише видання.
Умєров 28 березня написав у Facebook, що з ним усе гаразд.
"Не читайте до обіду радянських газет, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації. Інформаційна війна у нас також активно продовжується", — відреагував він на інформацію про отруєння.
Зазначимо, що Умєров веде колонку в розділі "Думки" на сайті Фокусу.
Влада Великобританії допомагає представникам України вести переговори з країною-агресором. У Лондоні створили з цією метою спеціальний переговорний підрозділ.
Нагадаємо, що польські ЗМІ писали про таємний приїзд у Польщу спецпотягом з України російського олігарха Романа Абрамовича. За версією журналістів, він може бути посередником у переговорах між РФ та Україною.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 25 березня говорив, що переговори з РФ ведуться щодня, але вони йдуть дуже тяжко.