"Сірі зони": Подоляк заявив про ризики для України з Білорусі, Криму та Придністров'я

Київ має все для відповіді на неадекватну поведінку будь-якої невизнаної території, заявив радник голови ОП.

Винятковим ризиком для безпеки України є будь-яка невизнана територія, де не діють норми міжнародного права. Про це сказав радник глави Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк у програмі Cutia Neagră на молдавському телеканалі TV8.

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"Ми дуже добре знаємо ризики з усіх боків: із Білорусі, Криму, Придністров'я. Ми аналізуємо всі ризики, ми маємо все необхідне для відповіді в разі неадекватної поведінки від цих територій", — зазначив він.

У Києві не вбачають активності з боку Придністров'я, але спостерігають за регіоном, пояснив радник.

Молдова, за його словами, "виправдала всі очікування" України та вчинила сміливіше за деякі "великі країни".

Переговори з РФ ідуть дуже важко

Українська сторона щодня веде переговори з РФ в онлайн-форматі, але вони йдуть дуже тяжко, додав радник голови ОП.

Представники країни-агресора не до кінця об'єктивно оцінюють ситуацію, в яку потрапила їхня країна, заявив він.

"Вони не до кінця розуміють, що таке Україна. Зруйнувавши всю її східну частину, де було переважно російськомовне населення, вони кажуть, що Україна та Росія — це братні народи. Повний нонсенс", — наголосив радник.

Подоляк на сьогодні не готовий говорити про конкретні домовленості та деталі переговорів із РФ, бо сторони дійшли такої угоди.

"Є запитувальна позиція Росії, є наша, яку чітко окреслив президент України Володимир Зеленський. Територіальна цілісність, суверенітет і гарантії безпеки, які не дозволять РФ нападати в такому масштабі", – повідомив він.

Російська сторона часто не виконує взяті на себе домовленості, але в обговореннях є конструктив, зауважив радник голови ОП.

"Вийдемо ми на конкретну конструкцію через 2-3 дні або через тиждень — сказати точно неможливо", — підсумував він.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 25 березня заявив про відсутність згоди з питання визнання Україною окупованого Криму та території так званих "ДНР" і "ЛНР". Турецький лідер говорив, що сторони близькі до рішення 4 із 6 пунктів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував слова Ердогана. Київ, за його словами, зайняв тверду позицію та не має наміру відступати.

Колишній президент Польщі Александр Квасневський в інтерв'ю Фокусу сказав, що президент РФ Володимир Путін не готовий до мирних переговорів.