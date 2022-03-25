"Серые зоны": Подоляк заявил о рисках для Украины из Беларуси, Крыма и Приднестровья

У Киева есть все для ответа на неадекватное поведение любой непризнанной территории, заявил советник главы ОП.

Исключительный риск для безопасности Украины представляет любая непризнанная территория, где не действуют нормы международного права. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в программе Cutia Neagră на молдавском телеканале TV8.

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"Мы очень хорошо знаем риски со всех сторон: из Беларуси, Крыма, Приднестровья. Мы анализируем все риски, у нас есть все необходимое для ответа в случае неадекватного поведения от этих территорий", — отметил он.

В Киеве не видят активности со стороны Приднестровья, но наблюдают за регионом, пояснил советник.

Молдова, по его словам, "оправдала все ожидания" Украины и поступила смелее некоторых "больших стран".

Переговоры с РФ идут очень тяжело

Украинская сторона каждый день ведет переговоры с РФ в онлайн-формате, но они идут очень тяжело, добавил советник главы ОП.

Представители страны-агрессора не до конца объективно оценивают ситуацию, в которую попала их страна, заявил он.

"Они не до конца понимают, что такое Украина. Разрушив всю ее восточную часть, где было преимущественно русскоязычное население, они говорят что Украина и Россия — это братские народы. Полный нонсенс", – подчеркнул советник.

Подоляк на сегодня не готов говорить о конкретных договоренностях и деталях переговоров с РФ, потому что стороны пришли к такому соглашению.

"Есть запросная позиция России, есть наша, которую четко обозначил президент Украины Владимир Зеленский. Территориальная целостность, суверенитет и гарантии безопасности, которые не позволят РФ нападать в таком масштабе", – сообщил он.

Российская сторона часто не выполняет взятые на себя договоренности, но в обсуждениях есть конструктив, заметил советник главы ОП.

"Выйдем ли мы на конкретную конструкцию через 2-3 дня или через неделю – сказать точно невозможно", – подытожил он.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 марта заявил об отсутствии согласия по вопросу признания Украиной оккупированного Крыма и территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Турецкий лидер говорил, что стороны близки к решению 4 из 6 пунктов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слова Эрдогана. Киев, по его словам, занял твердую позицию и не собирается отступать.

Бывший президент Польши Александр Квасневский в интервью Фокусу сказал, что президент РФ Владимир Путин не готов к мирным переговорам.