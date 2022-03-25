Украина и Россия близки к консенсусу по 4 из 6 пунктов мирного соглашения, — Эрдоган
По словам президента Турции, стороны до сих пор не пришли к согласию в вопросах касательно Крыма и Донбасса.
Украина и Россия близки к решению 4 из 6 пунктов в мирном соглашении. Консенсуса все еще нет в вопросе признания Украиной оккупированного Крыма, а также "ДНР" и "ЛНР". Поэтому Владимир Зеленский предложил провести референдум по Донбассу. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после возвращения из внеочередного саммита НАТО, передает международное информационное агентство "Anadolu".
Турецкий лидер добавил, что страна выступает гарантом и посредником в переговорах между Украиной и Россией.
По каким пунктам был достигнут консенсус
- Отказ Украины от вступления в НАТО.
- Придание русскому языку статус официального.
- Отказ Украины от наступательного вооружения.
- Коллективная безопасность.
По словам Эрдогана, Владимир Зеленский согласился со всеми этими пунктами.
"Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет", — сказал он.
Кроме того, Украина может пойти на уступки по вопросу демилитаризации, но речь о полном разоружении Киева не идет. Однако решения все еще нет по вопросам признания Крыма, а также "ДНР" и "ЛНР". Поэтому Владимир Зеленский предложил провести референдум о будущем Донбасса. Реджеп Эрдоган добавил, что Турция выступает за полную деоккупацию Россией Крымского полуострова с самого начала и каждый раз повторяет эту позицию Путину.
Напомним, 25 марта СМИ сообщали, что Путин лично одобрил российского миллиардера Романа Абрамовича в переговорах России и Украины. Однако западные источники сомневаются, что Абрамович принес пользу в российско-украинских переговорах.
Ранее, в интервью Фокусу экс-президент Польши Александр Квасневский заявил, что Путин сейчас не готов к мирным переговорам. По его словам, если президент России хочет продолжать войну в Украине, то это будут одни разговоры и игра для того, чтобы тянуть время.