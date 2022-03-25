Украина и Россия близки к консенсусу по 4 из 6 пунктов мирного соглашения, — Эрдоган

По словам президента Турции, стороны до сих пор не пришли к согласию в вопросах касательно Крыма и Донбасса.

Украина и Россия близки к решению 4 из 6 пунктов в мирном соглашении. Консенсуса все еще нет в вопросе признания Украиной оккупированного Крыма, а также "ДНР" и "ЛНР". Поэтому Владимир Зеленский предложил провести референдум по Донбассу. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после возвращения из внеочередного саммита НАТО, передает международное информационное агентство "Anadolu".

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Турецкий лидер добавил, что страна выступает гарантом и посредником в переговорах между Украиной и Россией.

По каким пунктам был достигнут консенсус

Отказ Украины от вступления в НАТО.

Придание русскому языку статус официального.

Отказ Украины от наступательного вооружения.

Коллективная безопасность.

По словам Эрдогана, Владимир Зеленский согласился со всеми этими пунктами.

"Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет", — сказал он.

Кроме того, Украина может пойти на уступки по вопросу демилитаризации, но речь о полном разоружении Киева не идет. Однако решения все еще нет по вопросам признания Крыма, а также "ДНР" и "ЛНР". Поэтому Владимир Зеленский предложил провести референдум о будущем Донбасса. Реджеп Эрдоган добавил, что Турция выступает за полную деоккупацию Россией Крымского полуострова с самого начала и каждый раз повторяет эту позицию Путину.

Напомним, 25 марта СМИ сообщали, что Путин лично одобрил российского миллиардера Романа Абрамовича в переговорах России и Украины. Однако западные источники сомневаются, что Абрамович принес пользу в российско-украинских переговорах.

Ранее, в интервью Фокусу экс-президент Польши Александр Квасневский заявил, что Путин сейчас не готов к мирным переговорам. По его словам, если президент России хочет продолжать войну в Украине, то это будут одни разговоры и игра для того, чтобы тянуть время.