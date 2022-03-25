Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах Украины и РФ, — Financial Times

Участие российского миллиардера в переговорном процессе также подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который входит в состав украинской делегации на переговорах.

Президент страны-агрессора Владимир Путин лично одобрил участие олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией по урегулированию полномасштабной войны. Об этом пишет издание The Financial Times, ссылаясь на своих осведомленных источников.

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"Прямое благословление" от Путина на участие в переговорном процессе противоречит заявлениям Абрамовича о том, что у него нет близких отношений с президентом.

"Получив поддержку Путина, Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из Офиса президента Владимира Зеленского, чтобы помочь организовать переговоры. С тех пор обе стороны начали обсуждать предварительный план по прекращению российского вторжения в Украину — хотя Украина и ее западные союзники опасаются, что Москва может использовать переговоры как уловку, чтобы выиграть время для перегруппировки своих войск и возобновления наземного наступления", — отмечают осведомленные инсайдеры.

Западные источники сомневаются в том, что Роман Абрамович принес какую-то пользу в переговорном процессе между Украиной и РФ. Другие инсайдеры предполагают, что олигарх таким образом пытался преувеличить свои старания, пытаясь избежать введения санкций.

Участие Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я могу подтвердить, что господин Абрамович принимает активное участие в мирных переговорах. Он вошел в этот процесс через международную еврейскую общину", — добавил Арахамия в комментарии The FT.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию, что Путин "дал благословление" на участие Абрамовича в переговорном процессе.

Напомним, что 23 марта издание The Wall Street Journal опубликовало статью, посвященную переговорам Украины и России. В материале журналисты утверждали, что украинский президент Владимир Зеленский просил Джо Байдена не вводить санкции против Романа Абрамовича, поскольку олигарх мог выступить посредником между делегациями.

24 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Роман Абрамович участвовал в переговорах между Украиной и РФ.