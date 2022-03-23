Зеленский просил Байдена не вводить санкции против Романа Абрамовича, — The Wall Street Journal

По данным журналистов, украинский лидер просил повременить с ограничениями, поскольку российский олигарх может стать посредником в переговорах с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом попросил США повременить с санкциями в отношении российского олигарха Романа Абрамовича. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на своих инсайдеров.

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Журналисты напоминают, что в начале марта США разработали пакет санкций в отношении Романа Абрамовича в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Ограничения должны были быть одновременно объявлены с Евросоюзом, однако Совет нацбезопасности отдал распоряжение американскому Минфину повременить с таким решением.

По словам инсайдеров, причиной этому послужила просьба президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе звонка попросил Джо Байдена не спешить с санкциями в отношении Абрамовича, поскольку олигарх может стать посредником в мирных переговорах с Россией.

Высокопоставленные источники в комментарии журналистам заявили, что у них нет оснований полагать, что олигарх особенно помогал урегулированию полномасштабной войны, поскольку оценки разведки фактически говорят об обратном.

"Абрамович был вовлечен в процесс после того, как представители украинского Кабмина обратились к людям с российскими контактами, которые могли бы стать связующим звеном с Путиным. Одним из них был кинопродюсер Александр Роднянский. В ответ на просьбу (Зеленского — ред.) о помощи он связался с Абрамовичем", — говорится в публикации The WSJ.

В Белом доме отказались обнародовать подробности телефонного разговора, в ходе которого президенты могли обсуждать санкции против Романа Абрамовича.

"Мы не собираемся зачитывать частные разговоры между президентами Байденом и Зеленским", — подчеркнула спикер Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

В пресс-службе Романа Абрамовича также не захотели комментировать возможное участие олигарха в переговорном процессе между Киевом и Москвою.

"Для переговоров и в интересах их успеха бесполезно комментировать процесс и участие Абрамовича. Как заявлялось ранее, на основании запросов, в том числе от еврейских организаций в Украине, он делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 1 марта появилась информация о том, что олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорах Украины и России. По данным израильских журналистов, бизнесмен выступает в качестве посредника по инициативе Киева.

Также в начале марта Роману Абрамовичу из-за санкций пришлось выставить на продажу футбольный клуб "Челси". Российский олигарх хотел выручить за проект $3 млрд. Помимо этого, на продажу будет выставлена лондонская недвижимость Абрамовича.

15 марта Совет Евросоюза объявил о введении четвертого пакета санкций против России, в который также попал миллиардер Роман Абрамович.