Роман Абрамович принял участие в переговорах Украины и России на белорусской границе

Российский олигарх присоединился к переговорному процессу по просьбе украинской стороны

Российский олигарх, бизнесмен Роман Абрамович выступил одним из участников переговоров между Россией и Украиной в Белоруссии, которые прошли вчера, 28.02.2022. Как сообщает The Jerusalem Post, миллиардер участвует в процессе по запросу украинской стороны.

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"Абрамович по запросу Украины находится сейчас в Белоруссии и помогает в переговорах между Россией и Украиной",— сообщает издание.

Так, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук не стал комментировать интернет-ресурсу роль и позицию Абрамовича на переговорах, но подчеркнул, что Украина "высоко ценит помощь каждого, кто может помочь, если у него есть достаточно влияния".

По информации издания, представители офиса президента Украины связались с Абрамовичем, благодаря посредничеству продюсера Александра Роднянского, при этом, Роднянский был не единственным влиятельным представителем еврейского народа, к кому обратились с просьбой о помощи украинские власти. По словам Роднянского в комментарии израильскому изданию, Роман Абрамович взял на себя ответственность стать частью переговоров и помочь в разрешении конфликта.

[ + – ] Роман Абрамович

В свою очередь, участию Абрамовича в переговорном процессе дала оценку ведущая Ксения Собчак: "Я верю в талант Абрамовича как переговорщика. Он не солдафон, не, прости господи, Мединский, который в любой момент может перейти в режим исторической лекции, и моя ставка в этих переговорах на позитивный результат и то, что конфликт перейдет в переговорную фазу из горячей. Самому Абрамовичу это тоже выгодно, так как, если он станет голубем реального мира, Британия должна будет смягчиться в своих санкциях", — считает российская ведущая, которая открыто поддерживает украинцев и выступает на стороне скорейшего разрешения кризиса. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.

С момента начала военных действий в Украине, которые развязала Россия, 24 февраля Роману Абрамовичу запретили далее проживать в Великобритании, кроме того, ему сообщили о конфискации его имущества на территории Соединенного Королевства.

В свою очередь, к Роману Абрамовичу обратился британский дипломат Крис Брайант и заявил, что тот должен публично осудить военную операцию в Украине. Состояние Абрамовича сократилось до 13,6 миллиарда долларов с 14,5 миллиардов. Кроме того, Абрамович передал руководство клуба "Челси".