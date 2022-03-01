Роман Абрамович узяв участь у переговорах України та Росії на білоруському кордоні

Російський олігарх приєднався до переговорного процесу на прохання української сторони.

Російський олігарх, бізнесмен Роман Абрамович став одним з учасників переговорів між Росією та Україною в Білорусії, які пройшли вчора, 28.02.2022. Як повідомляє The Jerusalem Post, мільярдер бере участь у процесі на запит української сторони.

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"Абрамович на запит України перебуває зараз у Білорусії і допомагає в переговорах між Росією та Україною", — повідомляє видання.

Так, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук не став коментувати інтернет-ресурсу роль і позицію Абрамовича на переговорах, але наголосив, що Україна "високо цінує допомогу кожного, хто може допомогти, якщо має достатньо впливу".

За інформацією видання, представники офісу президента України зв'язалися з Абрамовичем завдяки посередництву продюсера Олександра Роднянського, при цьому Роднянський був не єдиним впливовим представником єврейського народу, до кого звернулася з проханням про допомогу українська влада. За словами Роднянського в коментарі ізраїльському виданню, Роман Абрамович узяв на себе відповідальність стати частиною переговорів і допомогти у вирішенні конфлікту.

[ + – ] Роман Абрамович

Зі свого боку, участі Абрамовича в переговорному процесі дала оцінку ведуча Ксенія Собчак: "Я вірю в талант Абрамовича як переговорника. Він не солдатофон, не, господи прости, Мединський, який у будь-який момент може перейти в режим історичної лекції, і моя ставка в цих переговорах на позитивний результат і те, що конфлікт перейде в переговорну фазу з гарячої. Самому Абрамовичу це теж вигідно, тому що, якщо він стане голубом реального світу, Британія має пом'якшитися у своїх санкціях", — вважає російська ведуча, яка відкрито підтримує українців і виступає на боці якнайшвидшого вирішення кризи. Про це вона заявила в своєму телеграм-каналі.

З моменту початку військових дій в Україні, які розв'язала Росія, 24 лютого Роману Абрамовичу заборонили далі проживати у Великій Британії, крім того, йому повідомили про конфіскацію його майна на території Сполученого Королівства.

Водночас до Романа Абрамовича звернувся британський дипломат Кріс Браянт і заявив, що той має публічно засудити військову операцію в Україні. Статки Абрамовича скоротилися до 13,6 мільярдів доларів із 14,5 мільярдів. Крім того, Абрамович передав керівництво клубу "Челсі".