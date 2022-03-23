Зеленський просив Байдена не вводити санкції проти Романа Абрамовича, — The Wall Street Journal

За даними журналістів, український лідер просив почекати з обмеженнями, оскільки російський олігарх може стати посередником у переговорах із Росією.

Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з американським лідером Джо Байденом попросив США почекати із санкціями щодо російського олігарха Романа Абрамовича. Про це пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на своїх інсайдерів.

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Журналісти нагадують, що на початку березня США розробили пакет санкцій щодо Романа Абрамовича у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Обмеження мали бути одночасно оголошені з Євросоюзом, проте Рада нацбезпеки віддала розпорядження американському Мінфіну почекати з таким рішенням.

За словами інсайдерів, причиною цього стало прохання президента України Володимира Зеленського, який під час дзвінка попросив Джо Байдена не поспішати з санкціями щодо Абрамовича, оскільки олігарх може стати посередником у мирних переговорах із Росією.

Високопоставлені джерела в коментарі журналістам заявили, що вони не мають підстав вважати, що олігарх особливо допомагав урегулюванню повномасштабної війни, оскільки оцінки розвідки фактично говорять про протилежне.

"Абрамович був залучений до процесу після того, як представники українського Кабміну звернулися до людей із російськими контактами, які могли б стати сполучною ланкою з Путіним. Одним із них був кінопродюсер Олександр Роднянський. У відповідь на прохання (Зеленського — ред.) про допомогу він зв'язався з Абрамовичем", — ідеться в публікації The WSJ.

У Білому домі відмовилися оприлюднити подробиці телефонної розмови, під час якої президенти могли обговорювати санкції проти Романа Абрамовича.

"Ми не збираємося зачитувати приватні розмови між президентами Байденом і Зеленським", — наголосила спікерка Ради національної безпеки Емілі Горн.

У пресслужбі Романа Абрамовича також не захотіли коментувати можливу участь олігарха в переговорному процесі між Києвом і Москвою.

"Для переговорів і на користь їхнього успіху марно коментувати процес і участь Абрамовича. Як заявлялося раніше, на підставі запитів, у тому числі від єврейських організацій в Україні, він робить все можливе, щоб підтримати зусилля, спрямовані на якнайшвидше відновлення миру", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, 1 березня з'явилася інформація про те, що олігарх Роман Абрамович бере участь у переговорах України та Росії. За даними ізраїльських журналістів, бізнесмен виступає посередником із ініціативи Києва.

Також на початку березня Роману Абрамовичу через санкції довелося виставити на продаж футбольний клуб "Челсі". Російський олігарх хотів виручити за проект $3 млрд. Крім того, на продаж буде виставлена лондонська нерухомість Абрамовича.

15 березня Рада Євросоюзу оголосила про введення четвертого пакету санкцій проти Росії, до якого також потрапив мільярдер Роман Абрамович.