ЄС офіційно запровадив четвертий пакет санкцій проти Росії: список обмежень

До списку потрапили олігарх Абрамович, гендиректор "Першого каналу" Ернст, а також компанії, включаючи "Газпром нафту", "Роснефть", "Камаз" та інші.

Набув чинності четвертий пакет санкцій Євросоюзу щодо РФ, запроваджений за повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Під обмеження зокрема потрапили олігархи, нафтові компанії, а також російська металургія. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у вівторок, 15 березня.

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Згідно з повідомленням представників європейської влади, було ухвалено рішення:

заборонити усі угоди з деякими державними підприємствами;

заборонити надання послуг з оцінки кредитоспроможності будь-якій юридичній чи фізичній особі з РФ;

розширити санкції щодо компаній, пов'язаних із оборонно-промисловим комплексом держави агресора;

заборонити інвестиції у енергетичну галузь РФ;

запровадити торговельні обмеження щодо металургійної промисловості та ринку предметів розкоші;

запровадити санкції проти ключових олігархів, лобістів та пропагандистів РФ;

запровадити санкції щодо основних компаній у авіаційній, військовій галузях (включаючи сфери подвійного призначення), а також суднобудування та машинобудування.

Зокрема, обмеження введено проти:

олігарха Романа Абрамовича;

олігарха Германа Хана;

гендиректора "Першого каналу" Костянтина Ернста;

гендиректора "Яндекса" у РФ Тиграна Худавердяна;

колишньої дружини глави "Роснефти" Марини Сечіної;

журналіста Артема Шейніна;

голови ПАТ "Россеть", зятя нардепа із ОПЗЖ Віктора Медведчука Андрія Рюміна;

компанії "Оборонпром";

"Роснафти";

"Газпром нафти";

"Камаза";

"Ростеха";

"Радкомфлоту".

З повним списком осіб, компаній та галузей РФ, які потрапили під санкції, можна ознайомитись в офіційному журналі ЄС.

Тим часом Росія запровадила санкції щодо прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, заборонивши йому таким чином в'їзд до країни.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що росіяни масово розпродають криптовалютні активи через компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах через побоювання щодо заморозки цифрових активів.