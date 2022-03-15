Росіяни продають криптовалюту на мільярди доларів, щоб урятуватися від санкцій

Інвестори звертаються до компаній у Дубаї з проханнями перевести в готівку цифрові активи, або вкладають їх у нерухомість.

Користувачі з Росії продають криптовалюту через компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах, побоюючись заморозки активів. Про це стало відомо агентству Reuters.

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Криптовалютні фірми в ОАЕ отримують від росіян заявки на продаж криптовалюти у великих обсягах. Одна компанія за останні 10 днів отримала велику кількість запитів від швейцарських брокерів з проханням ліквідувати мільярди доларів у біткоїнах, адже клієнти побоюються, що Швейцарія заморозить їхні активи. За словами виконавчого директора фірми, мінімальна сума заявки становила $2 млрд.

"Жодна з них ще не реалізована — вони відмовлялися в останню хвилину, що не рідкість. Але ми ніколи не спостерігали такого підвищеного інтересу", — наголосив він. — "У нас є один хлопець — я не знаю, хто він, але він зв'язався через брокера — і вони такі: "Ми хочемо продати 125 000 біткоїнів". А я такий: "Що? Це $6 млрд, хлопці". І вони такі: "Так, ми збираємося відправити їх до Австралії".

Фінансові експерти вважають, що власники РФ шукають альтернативні способи для зберігання своїх грошей, побоюючись міжнародних санкцій. Дубай довгий час приваблював багатіїв з усього світу як фінансовий та криптовалютний центр, а відмова ОАЕ вводити санкції проти росіян дала останнім надію на збереження коштів. Деякі з них інвестують токени в нерухомість в Арабських Еміратах, інші намагаються за допомогою арабських фірм конвертувати цифрові активи у фіатні валюти і сховати їх на закордонних рахунках. Джерело в Еміратах підтвердило, що росіяни купували нерухомість у Дубаї, використовуючи криптовалюту, щоб вивести гроші.

"Вони в основному намагаються захистити себе від інфляційного тиску, який відбувається щодо російської валюти. Тому криптовалюта стала для них дуже добрим виходом для управління ризиками, з якими вони стикаються. Це хороша гарантія ліквідності для них", — пояснив Апурв Тріведі з консалтингової компанії Healy Consultants.

Брокер з нерухомості, чия компанія співпрацює з криптовалютним сервісом, розповів Reuters, що багато росіян та білорусів приїжджають у Дубай і "привозять все, що можуть, навіть у криптовалюті". Як заявили три західні дипломати, їх турбує кількість громадян Росії, які останніми тижнями намагалися вивести свої активи в ОАЕ, зокрема майно. Дипломати побоюються, що деякі можуть діяти від імені людей, проти яких діють санкції.

Двоє дипломатів скептично висловилися про те, що ОАЕ може завадити росіянам виводити їхні кошти, адже країна дотримується нейтралітету. На думку інших джерел, зрештою влада Арабських Еміратів усвідомлює негативні наслідки для своєї репутації і теж запровадить обмеження.

Цього місяця ОАЕ було внесено до "сірого списку" для посилення контролю з боку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Відомство вказало на ризики в певних галузях, включаючи агентів з нерухомості та торговців дорогоцінними металами.

Секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) заявив Reuters, що криптоактиви підлягають тим самим санкціям і заходам, які Швейцарія запровадила щодо "звичайних" російських активів та фізичних осіб. Якщо людина перебуває під санкціями, її криптоактиви також мають бути заморожені.

Раніше писали про те, що росіяни активно торгують криптовалютою всупереч санкціям. За один день лише в парі біткоїн-рубль користувачі бірж здійснили операцій на рекордну суму $14 млн.

Повідомляли також, що Coinbase та Binance відмовилися блокувати доступ росіянам до своїх платформ. Як заявили керівники бірж, обмеження суперечать суті криптографічних технологій.