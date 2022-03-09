Криптовалютний ринок Росії вирує всупереч санкціям: торги б'ють рекорди

Протягом одного дня росіяни лише з біткоїнами здійснили операцій на $14 млн. Аналітики припускають, що інвестори шукають альтернативу фіатним валютам.

Міжнародні санкції у відповідь на вторгнення в Україну не зменшили активність торгівлі криптовалютами в Росії. Про це пише портал ABP Live, посилаючись на аналітиків.

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За даними дослідницької компанії Kaiko, обсяг торгів біткоїнами в національній валюті Росії, рублях, у суботу, 5 березня, встановив новий історичний максимум 2022 року, передає ABP. Цього дня загальна сума за операціями в парі біткоїн-рубль склала близько $14,2 млн, при цьому середній денний обсяг у всьому світі коливається від $20 млрд до $40 млрд.

24 лютого середній показник торгівлі в рублях за десять місяців збільшився на $580. Загальні потоки коштів здаються аналітикам відносно невеликими, і більшість рублевих операцій пов'язана зі стейблкоїіном Tether, вартість якого прирівнюється до долара США. Торгувати, використовуючи російський рубль, можна на криптовалютних біржах LocalBitcoins, Binance і Yobit.

Спроба обійти економічні обмеження за допомогою криптовалюти призвела до посилення санкцій із боку США й інших країн. Зокрема, кілька російських банків відключили від системи Swift.

Менеджер торгової платформи Efficient Frontier Ендрю Ту у своєму коментарі припустив, що велика кількість роздрібних інвесторів із Росії хочуть повністю відмовитися від фіатних грошей, віддаючи перевагу біткоїну. На його думку, технічно санкції в доларах США, ймовірно, не можна застосувати до власників Tether, але деякі холдери просто вживають додаткових запобіжних заходів.

Біржі Coinbase і Binance заблокували рахунки лише тих росіян, які потрапили до списків санкцій, але не всіх російських користувачів. Австралійська криптобіржа BTC Markets вирішила заблокувати облікові записи з РФ. Як стверджує виконавча директорка компанії BTC Markets Керолайн Боулер, незабаром після оголошення значно збільшилася торговельна активність із боку російських фізичних осіб, насамперед — купівля біткоїнів у невеликій кількості.

Раніше стало відомо, що криптовалютна біржа Coinbase заблокувала доступ до гаманців 25 тисяч росіян, підтримавши санкції ЄС і США. Компанія провела дослідження та заявила, що громадяни Росії, проти яких запровадили обмеження, ймовірно, займаються незаконною діяльністю.