Криптовалютный рынок России бурлит вопреки санкциям: торги бьют рекорды

В течение одного дня россияне только с биткоинами совершили операций на $14 млн. Аналитики предполагают, что инвесторы ищут альтернативу фиатным валютам.

Международные санкции в ответ на вторжение в Украину не снизили активность торговли криптовалютами в России. Об этом пишет портал ABP Live, ссылаясь на аналитиков.

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По данным исследовательской компании Kaiko, объем торгов биткойнами в национальной валюте России, рублях, в субботу, 5 марта, установил новый исторический максимум 2022 года, передает ABP. В этот день общая сумма по операциям в паре биткоин-рубль составила около $14,2 млн, при этом средний дневной объем во все мире колеблется от $20 млрд до $40 млрд.

24 февраля средний показатель торговли в рублях за десять месяцев увеличился на $580. Общие потоки средств кажутся аналитикам относительно небольшими, и большая часть рублевых операций связана со стейблкоином Tether, стоимость которого приравнивается к доллару США. Торговать, используя российский рубль, можно на криптовалютных биржах LocalBitcoins, Binance и Yobit.

Попытка обойти экономические ограничения при помощи криптовалюты привела к ужесточению санкций со стороны США и других стран. В частности, несколько российских банков отключили от системы Swift.

Менеджер торговой платформы Efficient Frontier Эндрю Ту в своем комментарии предположил, что большое количество розничных инвесторов из России хотят полностью отказаться от фиатных денег, отдавая предпочтение биткоину. По его мнению, технически санкции в долларах США, вероятно, нельзя применить к держателям Tether, но некоторые холдеры просто принимают дополнительные меры предосторожности.

Биржи Coinbase и Binance заблокировали счета только тех россиян, которые попали в санкционные списки, но не всех российских пользователей. Австралийская криптобиржа BTC Markets решила заблокировать аккаунты из РФ. Как утверждает исполнительный директор компании BTC Markets Кэролайн Боулер, вскоре после объявления значительно увеличилась торговая активность со стороны российских физических лиц, в первую очередь — покупка биткоинов в небольших количествах.

Ранее стало известно, что криптовалютная биржа Coinbase заблокировала доступ к кошелькам 25 тысяч россиян, поддержав санкции ЕС и США. Компания провела исследование и заявила, что граждане России, против которых ввели ограничения, предположительно, занимаются незаконной деятельностью.