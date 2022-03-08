Криптобиржа Coinbase заблокировала 25 тыс. россиян доступ к криптовалюте

Заблокированные держатели криптокошельков из РФ составляют около 0,2% от общего количества пользователей Coinbase.

Криптовалютная биржа Coinbase решила поддержать санкции США и ЕС против России и на данный момент заблокировала 25 тыс. криптокошельков, принадлежащих гражданам РФ. Об этом компания известила на своем сайте. Данную информацию подтвердил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Платформа более не предоставляет доступ к более чем 25 тыс. кошельков, принадлежащих физическими или юридическим лицам из РФ

Издание ixbt.com сообщает, что заблокированные пользователи составляют около 0,2% от 11,4 млн пользователей Coinbase, ежемесячно совершающих транзакции.

Юрист Пол Гревал, консультирующий Coinbase, указал, что по мнению компании заблокированные пользователи "занимаются незаконной деятельностью". Также он отметил, что компания проводила собственные расследования в отношении многих из заблокированных пользователей, и пришла к такому выводу. По словам Гревала, платформа передала все материалы и результаты собственных расследования в правоохранительные органы, а также уведомили о расследованиях американское правительство.

"Российскому правительству и другим субъектам, находящимся под санкциями, потребуются цифровые активы, чтобы эффективно противостоять санкциям, однако они более недоступны. Один только российский Центральный банк владеет более чем $630 млрд в виде иммобилизованных резервных активов. Это в 5–10 раз превышает общий дневной объем торгов всех цифровых активов", — подчеркивается в заявлении.

В Coinbase не исключают, что российские заблокированные холдеры могут попытаться скрыть транзакции, однако им будет очень трудно это сделать и остаться незамеченными.

"Чтобы обойти ограничения, они должны будут прибегнуть к массовым закупкам. Но такие закупки тут же обратят на себя внимание, так как приведут к скачкам цен", — сообщила компания.

Мы сообщали, что криптовалютные биржи Южной Кореи блокировали доступ к кошелькам всем российским гражданам.

Фокус информировал о том, что Coinbase и Binance отказались блокировать доступ к своим платформам всем без исключения гражданам РФ, но запретили проводить транзакции тем пользователям, которые находятся под санкциями.