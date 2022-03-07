Криптобиржи Южной Кореи блокируют доступ к диджитал-активам всем россиянам

Платформы Upbit, Bithumb, Korbit и Gopax полностью блокируют российские IP-адреса, не давая возможности проводить транзакции.

Крупные криптовалютные биржи Южной Кореи блокируют все российские IP-адреса. Таким образом платформы присоединились к глобальным санкциям против РФ из-за ее вторжения в Украину, передает корейское издание yna.co.kr.

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Upbit, крупнейшая в стране криптовалютная биржа по количеству транзакций, объявила, что запросы на вывод средств с российских IP-адресов будут отклоняться.

"Мы заблокировали подписки юзеров из стран с высоким риском отмывания денег в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)", — заявили в компании Upbit.

Биржа сообщила, что также может отклонять запросы на вывод средств, если окажется, что эти запросы поступают из России.

Еще одна криптовалютная биржа, Gopax, еще 3 марта заморозила около 20-ти учетных записей, зарегистрированных российскими пользователями, и заблокировала IP-адреса из России.

Биржи Bithumb и Korbit также заблокировали доступ с российских IP-адресов в четверг — 4 марта.

"Напомним, что США и союзники ужесточили санкции экономические санкции в отношении России. Однако союзники опасаются, что РФ может использовать цифровые активы, чтобы смягчить санкционное давление, поскольку отключение РФ от SWIFT практически изолирует эту страну от международной финансовой системы", — сообщает медиа.

Ранее мы сообщали о том, что курс биткоина и "эфира" несколько подрос на фоне вторжения России на территорию Украины.

Также известно, что криптобиржи Coinbase и Binance не будут блокировать доступ к своим платформам гражданам России, однако запретят проводить транзакции тем россиянам, которые оказались под санкциями.